Preţul grîului creşte vertiginos

Sub presiunea efectelor secetei care a afectat în acest an toată Europa, toată lumea se aştepta ca preţul grîului să explodeze şi pe piaţa românească. Cu toate că recoltarea grîului nu s-a încheiat pînă acum, specialiştii apreciază că preţurile cerealelor vor creşte semnificativ în perioada următoare. "Preţul la grîu a crescut cu 25% în ultimele două săptămîni, ajungînd la 55 - 58 de bani pe kilogram şi estimăm că ar putea să crească cu pînă la 40%. Preţul din acest an este cel mai mare pe care l-am plătit pînă acum, de cînd sîntem pe piaţă. Şi este vorba de cîteva zeci de ani", a declarat directorul general al societăţii "Pambac" Bacău, Alin Giurea. Acesta a precizat că majorarea preţurilor la grîu a fost determinată şi de faptul că cerealele au început să fie folosite pentru producerea de biocombustibili, astfel că cererea a crescut. "Preţurile au avansat cu 20% în ultima perioadă şi continuă să crească", apreciază directorul general al firmei "Vel Pitar", Gheorghe Frîncu. Potrivit estimărilor directorului general al grupului "Boromir", Constantin Boromiz, preţul grîului ar putea urca pînă la 240 euro pe tonă, adică 7.500 de lei vechi pe kilogram, pînă la începerea recoltei următoare. Scumpirile se vor face simţite treptat, începînd cu 5-6% şi urmînd să ajungă la 30-40%, pînă la sfîrşitul anului. Şi producătorii vor urca preţurile diferenţiat, în funcţie de zonă. În judeţe precum Harghita, Braşov, Alba, unde grîul se vinde mai scump, suprafeţele cu acest tip de culturi fiind reduse, preţul va fi mai mare, estimează preşedintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie - Anamob, Viorel Marin. "Probabil se vor mişca preţurile pe anumite categorii, cum ar fi pîinea normală, care pentru 90% din producători creează pierderi. Scumpirea grîului pe piaţa internă este doar picătura care a umplut paharul", a mai afirmat reprezentantul "Vel Pitar". Statisticile Ministerului Agriculturii arată că pe 20 iunie, erau afectate de secetă circa 1,6 milioane de hectare de terenuri, reprezentînd peste 60% din culturile de grîu, secară, orz, orzoaică şi rapiţă. Recolta de grîu din acest an este estimată la circa 3,5 milioane de tone, faţă de 5,2 milioane de tone în 2006.