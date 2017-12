Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a analizat, la conferința de presă desfășurată joi, situația în care se află fotbalul românesc, după rezultatele dezastruoase înregistrate de echipele din Liga 1 în cupele europene, totul culminând cu eșecul dureros înregistrat de Steaua București în turul cu Manchester City, din play-off-ul Ligii Campionilor, scor 0-5. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile a tras o concluzie dură, considerând că lipsa de performanță arată decăderea fotbalului românesc din ultimele două decenii.

„După acest rezultat, toată suflarea din fotbalul românesc și-a dat seama la ce nivel am fost noi și cum am ajuns acum. Asta e concluzia. City este un club la care președinte și antrenori sunt doi foști colegi de-ai mei, cu care am fost de la egal la egal. Pe vremea noastră, lucrurile erau în regulă. Îi băteam, eram competitivi la cel mai înalt nivel, acum realitatea este alta. Nu trebuie să ne fie rușine, trebuie să o acceptăm și să o analizăm, apoi să alegem pe ce drum mergem. Vom vedea dacă vom mai avea puterea să construim ceva. Toată lumea de afară se întreabă ce se întâmplă în fotbalul românesc. Zece ani am fost la nivelul lor, chiar învățau fotbal de la noi. Întrebați-l pe Pep cu ce respect vorbeau de fotbalul românesc. Dacă vom reuși să revenim, vom avea nevoie de foarte mult timp. Asta se va întâmpla dacă vom realiza cu toții că sportul din România trebuie susținut. Dacă vrem să ne mai identificăm în lume cu ceva important, care să reprezinte România la cel mai înalt nivel și să ne facă mândri că suntem români, prima regulă este să finanțăm sportul, apoi ne trebuie ambiție ca să facem performanță. Să încercăm să fim cei mai buni! Am mai spus-o, dar puțini sunt cei care ascultă. În multe discipline sportive, România a fost un exemplu, dar acum suferim. Acest proiect mare nu depinde de noi, ci de oamenii importanți din România, care au putere și pot să schimbe lucrurile. Eu, personal, mă simt mic și neimportant. Încerc să fac un lucru la Constanța, unde m-am născut, și atât. Mai mult nu pot!”.

ÎN VIZITĂ LA ACADEMIA LUI MANCHESTER CITY

Hagi s-a întâlnit la București cu foștii săi colegi de la Barcelona, actualul antrenor de la City, Josep Guardiola, și președintele „cetățenilor”, Txiki Beguiristain, și a acceptat invitația acestora de a asista la meciul retur. „O să mă duc la returul cu Steaua, să văd Academia lui City, pentru că am auzit că este cea mai frumoasă din lume, cu o infrastructură extraodinară. Vreau să vizitez, să mai vorbesc cu ei, ca să mă simt din nou la nivelul cel mai înalt, să-mi aduc aminte cum era. Chiar dacă pierd două zile de pregătire cu echipa, mi-am planificat această vizită, pentru că este unul dintre cele mai bune cluburi din lume, cu o filosofie importantă. Dacă, într-o bună zi, or să considere că au ce să viziteze sau că sunt interesați, poate vor veni și ei la Academia noastră. Deocamdată, eu mă duc la ei să învăț lucruri bune!”.

Citește și:

Hagi a mutat câștigător în meciul cu ASA Tg. Mureș

Succes la pas pentru Viitorul lui Hagi

Viitorul vrea cele trei puncte în partida de duminică