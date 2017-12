Prima remiză pentru Săgeata

Săgeata Năvodari a obținut sâmbătă, în etapa a 4-a a Ligii a II-a la fotbal, doar o remiză în deplasare, în confruntarea cu Rapid CFR Suceava, scor 2-2 (1-1). Gazdele au confirmat forma bună din acest debut de sezon, ținând în șah principala favorită la promovare. Săgeata părea să-și păstreze șirul de victorii din acest campionat, după ce Ganea a deschis scorul încă din min. 1, cu un șut la vinclu de la 18 m. Peste alte cinci minute, însă, sucevenii au restabilit egalitatea, Neagu învingându-l pe Albuț cu un șut din careu, la colțul lung, în urma unei combinații cu Matei. Până la pauză nu s-a mai consemnat nimic notabil, chiar dacă cei care au controlat partida au fost jucătorii pregătiți de Cătălin Anghel. Dominarea teritorială a Săgeții s-a concretizat într-un nou gol în min. 65, centrarea lui Vezan fiind reluată în proprie poartă de Velescu, iar constănțenii sperau din nou la cele trei puncte care le-ar fi asigurat prima poziție și după această etapă. Bucuria a durat, din păcate, doar șapte minute, Matei restabilind egalitatea în min. 72, cu un lob de la 16 m. Cătălin Anghel a încercat să impulsioneze atacul în ultimele minute prin introducerea lui Srdic și Cervera, dar tabela a rămas nemodificată.

„Este un rezultat echitabil. Am făcut, din păcate, un joc defensiv mai slab, dar este adevărat că am întâlnit o echipă puternică, susținută de trei mii de spectatori. Nu este ușor să fi mereu egalat rapid. Contează la moralul jucătorilor. În ultimele minute am încercat să avem mai multă prospețime în atac, dar am ratat inclusiv din situații de unu la unu cu portarul. Dacă va juca la fel, Suceava va pune, cu siguranță, multe probleme și altor candidate la promovare“, a precizat antrenorul echipei din Năvodari, Cătălin Anghel. Pentru Săgeata Năvodari au evoluat următorii jucători: Albuţ - Cârjă, Fl. Pătraşcu, Damian, Bruno - Muzac, Stana (79 Cervera) - Ganea, Vezan (cpt.), Deletic (55 Eloy) - Guerra (73 Srdic).