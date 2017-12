Prima zi de şcoală în judeţul Constanţa, boicotată doar de 50% din cadrele didactice

Începutul noului an şcolar a fost “furat” de scandalul care macină educaţia românească de mai bine de două săptămîni. Pe de o parte, sindicatele din educaţie care reclamă nerespectarea promisiunilor salariale pentru personalul didactic, pe de alta, Executivul care cataloghează demersul profesorilor ca lipsit de o bază reală. La mijloc, “bobocii”, pentru care emoţia primei zile de şcoală este greu de descris în cuvinte, sau viitorii absolvenţi care vor resimţi din plin, mai ales la Testele Naţionale, continuarea protestelor profesorilor. Pentru a-şi arăta nemulţumirile faţă de situaţia dezastruoasă a învăţămîntului românesc, peste 8.000 de profesori au protestat ieri, pe străzile Capitalei, în vreme ce cadrele didactice constănţene rămase acasă au boicotat deschiderea noului an şcolar, rămînînd închise în cancelariile şcolilor, în loc să participe la festivităţile organizate în instituţiile de învăţămînt.

Deschiderea anului şcolar 2006 - 2007 în instituţiile româneşti de învăţămînt a stat mult timp sub semnul întrebării, pe lîngă indecizia şi lipsa de unitate a sindicatelor, mulţi profesori reclamînd faptul că redeschiderea protestelor a avut loc mai mult datorită liderilor sindicali şi mai puţin oamenilor de la catedră. În aceste condiţii, tot mai mulţi profesori şi-au manifestat intenţia de a nu se alătura protestatarilor. Cadrele didactice şi-au motivat atitudinea pasivă prin faptul că dacă pînă acum, seria de greve organizate anual în faţa Executivului nu s-a soldat cu niciun rezultat favorabil, acţiunile celor patru federaţii sindicale din educaţie sînt doar o furtună într-un pahar cu apă. După eşuarea tratativelor privind rezolvarea problemelor salarizării cadrelor didactice, cu o comisie condusă de ministrul Mihail Hărdău, liderii Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţiei "Spiru Haret" şi Federaţiei "Alma Mater" au aruncat "bomba", declarînd că începerea anului şcolar, pe 15 septembrie, va avea loc fără participarea profesorilor, în condiţiile în care singura formă de avertisment acceptată fusese reprezentată doar de boicotarea festivităţilor. Constantă ideii de a-şi arăta nemulţumirea faţă de politca haotică a guvernanţilor în educaţie, prin neparticiparea de deschidere a noului an şcolar şi organizarea unui miting în Capitală, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) a vehiculat ideea unei fisuri evidente în platforma comună a sindicatelor din educaţie. Într-o Românie împărţită în două la început de an şcolar, cu instituţii de învăţămînt închise, profesori retraşi în cancelarii şi elevi mai nedumeriţi ca niciodată că cei care le îndrumă primii paşi în viaţă nu le sînt aproape, peste 8.000 de cadre didactice din toată ţara s-au adunat ieri, în Piaţa Revoluţiei, unde au protestat faţă de nerespectarea de către Guvern a acordului încheiat anul trecut. Dotaţi cu beţe simbolice reprezentînd promisiunile încălcate cu neruşinare de actualii guvernanţi, sindicaliştii au spus că, în curînd, această piaţă se va numi "Piaţa Ţepelor", iar miting-ul nu este altceva decît o oră de dirigenţie în aer liber, unde profesorii îi învaţă pe cei aflaţi la putere să fie corecţi şi cinstiţi. Printre protestatari s-au aflat şi 200 de reprezentanţi ai FSLI Constanţa, plecaţi ieri dimineaţă spre capitală, în speranţa că vor reuşi să îşi strige păsurile în faţa Executivului. "După ce au participat la protest, profesorii au pornit într-un marş către sediul Guvernului, unde a fost depus un memorandum cu doleanţele noastre. Acţiunea de astăzi nu a fost un eşec, ci un semnal de alarmă, mai ales că a arătat guvernanţilor că bulibăşeala existentă în învăţămîntul românesc afectează atît elevii, dar şi cadrele didactice. Începînd de săptămîna viitoare, vom participa la pichetări periodice în Capitală, pînă cînd cei aflaţi la putere vor înţelege că trebuie să ia în serios nemulţumirile noastre", a declarat preşedintele FSLI Constanţa, Ioana Purcărea.

Unii profesori constănţeni au rămas în cancelarii