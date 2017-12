Primăria Constanța își promovează evenimentele cu sigla de la Sulmona

18:00:56 / 01 Aprilie 2017

Sigla de Tigan

Pai nene! Da sigla noastra a tiganilor unde e? Ca suntem majoritari in centru si peninsula, stam moca-n case iarna iar vara oe marginea strazii. Pai unde-n lume asa bordeie tiganesti in inima orasului! Asteptam turistii straini sa be plimbam cu tricicleta!