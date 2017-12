Primăria Independenţa nu mai poate ajuta elevii să ajungă la şcoală

08:43:46 / 12 Decembrie 2014

Realitatea

In fapt asta-i doar o problemuta, in comparatie cu problemele pe care ar trebui sa le aiba acest primar. De exemplu ar trebui sa explice unde-i motorina care nu ajunge in centralele termice, copiii invatand in frig. In cheltuielile primariei se regaseste si inca supraincarcat. Aceeasi motorina care NU ajuta deszapezirile din localitatile arondate, este foarte prezenta in dosarele primariei. In localitatea Movila Verde au fost construite doua gradinite (una este abandonata acum), caminul cultural gazduieste doar activitati culturale de tipul manele si circ, dar a necesitat construirea gardului de doua ori. Iar primarul este indignat ca este controlat si trebuie sa respecte legea, in ceea ce priveste cheltuirea banului public. Poate, in loc sa-l acuzati in necunostinta de cauza pe acest brav primar, veti vizita satele "gospodarite" de el. Baile de namol (noroi), s-ar putea sa va priasca si saracia sa va inspire. POFTITI, va rog.