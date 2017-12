Primăria Medgidia investeşte masiv în cultură

10:11:16 / 04 Mai 2014

SA VINA MOINESCU

SA VINA MOINESCU SA-I SCUTURE PE TOTI! tare mi-ar placea SA VINA MOINESCU, sa se intoarca roata. Nu neaparat ca as fi un fan Moinescu dar daca pun in balanta tot ce s-a intamplat in Medgidia in ultimii 25 de ani, perioada Moinescu a fost cea mai prospera. Iata ca si acum, Iordache, se foloseste de proiectele lui Moinescu.Care proiecte? Va spun doar ce-mi amintesc si ce se spune in presa: repararea podului, tabara de pictura, festivalul Dan Spataru, asfaltarile s.a. dar sa nu uitam de cel mai mare proiect si despre care Iordache se lauda,lauda lauda, PARCUL INDUSTRIAL care este clar, proiectul lui Moinescu si care sigur era gata pana acum. Aveam locuri de munca pt. noi tinerii si nu numai. Poti sa faci ce vrei Iordache, sa pacalesti din nou mosii si babele, sa le faci biserici ca noi, tinerii din Medgidia NU te mai vrem. Afara cu tine Iordache! Afara, ciuma rosie- clica PSD-ista!