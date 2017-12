Primăria subvenţionează majorarea gigacaloriei

MAJORARE SUBVENŢIONATĂ Începutul de an 2014 a venit cu o nouă creştere a preţului gigacaloriei, solicitată de CET Constanţa şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea Energiei (ANRE). Creşterea este de doar 4,5 lei, adică 1,2% din preţul total al gigacaloriei, preţ care a fost adus, ieri, la cunoştinţa consilierilor locali. Numai că locuitorii Constanţei nu vor resimţi această creştere de preţ. Considerând că deja la nivelul oraşului există prea multe dezbateri pe această temă, municipalitatea a decis ca cei 4,5 lei să fie suportaţi integral din bugetul local pentru toată lumea. „Vreau să vă gândiţi foarte bine că suntem în această situaţie după ce fostul Guvern condus de Boc a eliminat subvenţia ce trebuia să vină de la bugetul naţional. Atunci ne-au dispărut din buget 12 milioane de euro. În ultimii trei ani am ales varianta să-i ajutăm pe cei care au cu adevărat nevoie. Această nouă majorare, având în vedere că în capitolul bugetar destinat subvenţiei pentru căldură avem rezerve, în urma votului consilierilor locali, va fi suportată din bugetul local pentru toată lumea. Practic, preţul gigacaloriei va rămâne la fel pentru populaţie ca anul trecut. Eu sper să nu mai avem parte de nicio creştere de la CET”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că există toate premisele ca, în iarna 2014-2015, preţul gigacaloriei la Constanţa să se diminueze. „În momentul când vom primi şi restul de acţiuni din port, pentru a avea 33%, din banii care ne vor reveni din profit un sfert vor fi folosiţi pentru subvenţia intergrală a preţului gigacaloriei, ceea ce înseamnă un preţ mai mic pentru populaţie. Am discutat din nou această problemă cu premierul Victor Ponta şi cu ministrul Transporturilor şi în câteva luni se va rezolva trecerea acţiunilor din port către municipalitate”, a explicat Mazăre. Primarul a ţinut să menţioneze că, în ceea ce priveşte majorările solicitate de CET şi aprobate de ANRE, municipalitatea nu poate face nimic. „Până când nu va trece CET-ul la administraţia locală nu vom putea face nimic. Viceprimarul Decebal Făgădău merge frecvent la Sorin Oprescu pentru a definitiva documentele necesare pentru preluarea CET-ului”, a spus Mazăre.

LĂMURIRI Primarul a dorit să aducă şi o serie de lămuriri în ceea ce priveşte factura la întreţinere pe luna decembrie. „A fost o factură pentru 40 de zile. Dacă nu ar fi făcut cei de la RADET acest demers, nu ar fi putut să închidă deconturile şi nu ar fi luat banii de la Guvern. L-am certat pe directorul RADET că nu a informat prin mass-media populaţia referitor la acest aspect. Într-adevăr, au crescut facturile cu 40%. În acelaşi timp, este adevărat că pentru luna ianuarie vor fi facturate doar 20 de zile, adică locuitorii vor plăti doar două treimi din factură”, a explicat primarul. În timpul dezbaterilor pe tema preţului gigacaloriei, consilierii PDL au acuzat municipalitatea că nu face eforturi pentru a subvenţiona căldura pentru toată lumea. Mai mult decât atât, aceştia au solicitat încă o dată demiterea directorului RADET, Ilie Rachieru, invocând condamnarea acestuia de o primă instanţă într-un dosar de abuz în serviciu. „Îl cunoaşteţi pe Gheorghe Falcă? Parcă este de la PDL? Chiar vicepreşedinte la nivel naţional? Pe el l-au condamnat două instanţe şi a a treia l-a achitat. Dacă ar fi mers pe principiul pe care îl invocaţi acum, ar fi trebuit demult să plece de la Primăria Arad”, a spus Mazăre. Interesant este că, după toată această dezbatere, consilierii locali PDL au votat împotriva bugetului pe 2014, prin care se subvenţionează creşterea de 4,5 lei cerută de CET Constanţa. Cine să-i mai înţeleagă?