Primarul din Năvodari, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare

11:08:21 / 09 Aprilie 2014

La puscarie

La puscarie cu el sa si ia si cateii cu el si lingaii gen Vasile Moruzi , mare consilier ,mare slugoi.Se tinea dupa primar precum cainele dupa caruta tignilor nomanzi.De cand e asta primar nu mai aveai voie nici pe portiunea de plaja sa mergi sa te joci cu copii,chipurile ca e proprietate privata.Au venit slugoii de paznici cu cainii si ma amenintau ca daca nu plec cheama mascatii,mi au speriat si copiii si a trebuit sa plec.Asta daca mai stata mult la primaria acapareaza tot cu clica lui de nesaturati . Au modernizat si renovat sediul ecoterm, ca dupa aceea sa l declare falimentar.In toiul sezonului, blocau la orele de varf circulatia pe cele doua poduri ,ca sa vopseasca balustrazile si stalpii de se faceau cozi de masini pe kilometri pe un sens si pe altul .Numai un idiot putea sa ia aceasta decizie .Cand era caldura mai mare se apucau de treaba , in loc sa fi inceput de la ora 5 cand era lumina ei incepeau la ora 8 si paralizau tot traficul.Stalpii de iluminat depe cele doua poduri sunt un pericol real cad la fiecare adiere de vant sunt sprijiniti cu proptele ,in loc sa i schimbe ei ii vopsesc.Au pus niste panarame de statuiete la capetele podurilor si cu proiectoarele acelea care te jeneaza in trafic.Nu sunt nici estetice si sunt montate fara rost,dar uite asa mai vine un ban la primar .In loc sa amenajeze troturul pentru pietoni si bicicliste de pe poduri el monteaza statuiete de parca suntem in india.A plantat 3 flori si sapat cateva brazde si in rest nimic.Golanii fac legea si hotii demoleaza si distrug masinile din parcari.Unde sunt politistii comunitari si gardienii ?Pazesc proprietatile primarului.Prin parcuri nu mai patruleaza unul iti este frica sa mai mergi noaptea pe starda