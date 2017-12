Primarul Hîrşovei vrea din nou să preia în patrimoniu reţelele de apă din oraş

Primarul oraşului Hîrşova, Ionel Chiriţă, a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că, în urma inundaţiilor care au lovit localitatea în această primăvară au fost grav afectate 25 de case, dintre care cel puţin 10 va trebui să fie reconstruite de la zero, numărul cert al acestora putînd fi cunoscut abia peste două luni. El a reclamat faptul că din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) au venit foarte puţine ajutoare pentru cele 271 de familii sinistrate, dar a recunoscut că aştepta aceste ajutoare în perioada în care, la nivelul conducerii CJC, se crease un vid de putere, după ce hotărîrile de constituire a CJC fuseseră anulate de instanţă. În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Chiriţă a abordat din nou tema preluării la nivel local a reţelelor de distribuţie a apei, din patrimoniul CJC. Primarul a declarat că, în urmă cu doar cîteva zile, a semnat, la Ministerul Transporturilor, alături de alţi primari din judeţ şi de reprezentanţii CJC, o minută conform căreia judeţul Constanţa ar putea beneficia de o finanţare de 20 milioane de euro prin programul naţional "Sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori". Programul are în vedere acordarea a 20 de milioane de euro către autorităţi locale şi judeţene, în vederea reabilitării sistemelor de apă şi canalizare, cu condiţia ca acestea, în calitate de beneficiar, să finanţeze 25% din lucrări. În opinia lui Chiriţă, proiectul ar putea fi pierdut pentru că Primăria Hîrşova nu are în patrimoniu reţelele de apă, deşi, conform documentului semnat la Bucureşti, şi Consiliul Judeţean poate efectua aceste lucrări. Chiriţă s-a folosit probabil de semnarea acestui protocol pentru a mai cere o dată reţeaua din patrimoniul CJC. Amintim că încă din 2004 conducerea Consiliului i-a oferit acest patrimoniu, însă atunci, primarul din Hîrşova a refuzat transferarea administrativă a acestuia, întrucît nu dorea să fie şi administrator, aşa cum cere legislaţia în vigoare. De data aceasta, edilul din Hîrşova şi-a schimbat opţiunea şi a afirmat că dacă ia reţelele de apă în patrimoniu, le va şi administra. Culmea lamentărilor primarului şi temerile legate de pierderea finanţării destinate reabilitării sistemului de alimentare cu apă nu se justifică, din moment ce protocolul de la Bucureşti, privind cofinanţarea de către proprietarii reţelelor este semnat şi de reprezentanţi ai CJC, fapt care arată că şi Consiliul susţine proiectul. Mai mult, pentru aplicarea proiectului, Ministerul cere ca, la nivel local, să existe un operator regional. Ori, singura instituţie din judeţ care îndeplineşte acest criteriu este RAJA, care deja operează reţelele de la Hîrşova. Şi atunci, ce îl îngrijorează pe primarul Chiriţă?