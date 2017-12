Primarul și viceprimarul din Mereni, în ring! În loc de pumni, plângeri penale

Scandalurile din comuna Mereni sunt departe de a se termina. După un du-te-vino nesfârșit legat de reconstituirea Consiliului Local, certurile s-au mutat în ograda primarului Silviu-Florentin Gârea și a viceprimarului Vasile Simonca. Imediat după alegerile locale din 5 iunie 2016, cei doi au pornit un veritabil meci de box, împărțindu-și lovituri în serie. Totul a culminat cu o plângere penală pe care viceprimarul Vasile Simonca a înaintat-o pe numele primarului Silviu-Florentin Gârea. Motivul este legat de faptul că primarul nu l-ar lăsa să își facă datoria. „Încă din prima zi de mandat mi-a blocat accesul la birou, nu mi-a delegat atribuții, nu mi-a dat drept de semnătură, nu-mi dă voie să fac nimic. Este un abuz ceea ce face. El a fost audiat pe această temă, iar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia urmează să vadă dacă vor deschide dosar penal. Eu l-am acuzat de abuz în serviciu pentru că a întrecut măsura”, a declarat Simonca.

CUM RĂSPUNDE PRIMARUL ACUZAȚIILOR

Primarul Silviu-Florentin Gârea a spus, la rândul său, că nu era obligat să îi delege viceprimarului atribuții. „În Legea 215/2001 privind administrația publică locală scrie că viceprimarul este subordonat primarului şi el îi POATE delega din atribuţiile sale. Atâta timp cât am această posibilitate, nu înseamnă că sunt obligat. În plus, eu i-am delegat două atribuții importante viceprimarului. În primul rând, el trebuia să se ocupe de reciclarea selectivă a deșeurilor. A doua sa atribuție este legată de monitorizarea persoanelor care beneficiază de venitul minim garantat. Avea obligația să se asigure că ei își efectuează orele de muncă în baza cărora își primesc banii. Eu nu i-am îngrădit niciun drept, el nu și-a îndeplinit atribuțiile. Despre orice alte acuzații pe care mi le aduce nu pot vorbi decât după pronunțarea instanței. Fiecare cetățean are dreptul să facă plângeri, dar trebuie să își asume consecințele dacă acuzațiile se dovedesc a fi false”, a declarat Gârea.