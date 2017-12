“Primăvara în gastronomia românească”, la Constanţa

Hotel “Balada Nej” - Restaurant “La proţap” organizează, în perioada 10 -12 mai, sub egida Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism - România, prima ediţie a evenimentului gastronomic “Primăvara în gastronomia românească” - Trofeul “Balada Nej”. Acţiunea, care se va desfăşura în mai multe locaţii din Constanţa şi staţiunea Mamaia (Hotel Malibu, Hotel Oxford, Hotel Bulevard, Hotel Parc şi Hotel Balada Nej), reuneşte profesionişti din domeniul gastronomic, care se vor întrece în a pregăti preparate culinare specifice acestui sezon în cadrul unei expoziţii maiestuoase. Concursul, organizat cu sprijinul Consiliului Local Constanţa, Primăriei Municipiului Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa şi mai multor sponsori privaţi, se va desfăşura pe patru categorii: gustare festivă de primăvară, preparat tradiţional românesc de restaurant, prezentarea unui meniu clasic şi desert modern. Concursul, la care s-au înscris 20 de bucătari şi cofetari din toată ţara (Braşov, Iaşi, Galaţi, Bucureşti, Cluj, Tulcea şi Constanţa), este dotat cu premii substanţiale. Concurentul care va reuşi să convingă juriul, format din maeştri bucătari de talie internaţională, că este cel mai bun, îşi va adjudeca Trofeul “Balada Nej” - ing. Nejloveanu Niculae, în valoare de 1.500 euro. Următorii clasaţi vor primi medalia de aur şi un premiu în valoare de 1.000 euro, medalia de argint şi un premiu de 800 euro şi medalia de bronz, împreună cu un premiu de 500 euro. În plus, toţi concurenţii vor primi diplome de excelenţă sau de participare. Expunerea şi jurizarea produselor va avea loc sîmbătă, în sala mare a Hotelului Malibu din Mamaia, după care, începînd cu orele 12.00, evenimentul se va deschide pentru publicul larg, care va avea ocazia să şi deguste preparatele prezentate. Manifestarea va fi însoţită de mai multe prezentări de produse de cofetărie-patiserie, panificaţie, vinuri şi de ustensile folosite în gastronomie, realizate de mai multe firme private. Organizatorii susţin că acţiunea are rolul de a marca, într-o manieră festivă, deschiderea sezonului estival pe litoral. În acelaşi timp, evenimentul va contribui la realizarea unui schimb de experienţă între participanţi, cu relevanţă în creşterea calităţii serviciilor oferite pe litoral. Astfel, hotelurile şi restaurantele din Mamaia vor reuşi să îşi creeze un renume propriu. “Sperăm ca acest eveniment, care se află în acest an la prima ediţie, să devină o tradiţie pentru oraşul Constanţa şi pentru staţiunea Mamaia. Mai mult decît atît, după ce autorităţile locale vor inaugura oficial Pavilionul Expoziţional, ne propunem să transformăm acest concurs naţional într-o competiţie de talie internaţională. Eu am participat la foarte multe manifestări de acest gen organizate în lume şi mi-am dorit foarte mult să organizez un astfel de concurs şi la Constanţa”, a declarat organizatorul evenimentului, Niculae Nejloveanu.