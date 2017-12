Primul antrenament al anului pentru FC Farul

Cu doar o lună înaintea reluării Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanța a susținut, ieri, primul antrenament din acest an, demarând astfel pregătirile pentru cea de-a doua parte a sezonului. Sub conducerea cuplului de antrenori format din Ion Barbu și Gică Mina s-au prezentat 22 de jucători, printre care și câteva noutăți: fundașul Florin Pătraşcu, mijlocașii Vieru și Cazan (toți trei de la Săgeata Năvodari), fundașul Sescioreanu (revenit după împrumutul la Unirea Slobozia), mijlocașul Ilinca (Arieşul Turda), mijlocașul Martoncă (Concordia Chiajna) şi mijlocașul Guşă (fost junior al Farului, care a evoluat în ligile inferioare din Italia). Alături de cei șapte, s-au mai antrenat următorii jucători: Vl. Neagu, Dinu - portari; Băjan, D. Ciobanu, Buzea - fundaşi; Pâslaru, Ochia, R. Neagoe, Cârstoiu, V. Ion, Moroşanu, Plămadă, Caciandone - mijlocaşi; Muscă, Igiroşanu - atacanţi. Față de lotul folosit în prima parte au lipsit S. Ciucă (din motive personale), Enciu (plecat la Șoimii Pâncota), Straton (plecat la FCM Dorohoi), Miulescu, Ivănică, B. Dumitru, Szalkai și Arotăriţei (puși pe liber).

„Mă bucur că am început pregătirile, chiar dacă suntem în întârziere față de alte echipe, care au jucat deja amicale în acest an. Mă bucur că Pătrașcu a ales să revină la echipa care l-a ridicat în fotbal. Este un jucător bun, de caracter și sper să ne ajute. Au plecat mai mulți jucători, dar obiectivul nostru rămâne să câștigăm fiecare meci rămas din acest sezon. Sunt sub contract cu FC Farul și încerc să-mi fac datoria cât mai bine”, a spus Ion Barbu. „La Farul am trăit cele mai frumoase momente din carieră, am debutat în prima ligă și sper să pun umărul, astfel încât să ne ridicăm în clasament, pentru că locul 10 nu este pentru nivelul unei echipe cu o asemenea tradiție. Obiectivul rămâne calificarea în play-off și trebuie să strângem rândurile. Barbu este un antrenor foarte bun și sper să-l ajut din teren”, a adăugat Florin Pătrașcu.

PRIMUL AMICAL

Constănțenii încearcă să se organizeze cât mai rapid și să formeze un lot competitiv pentru partea a doua a sezonului. Din cauza problemelor financiare se va renunța, cel mai probabil, la stagiul de pregătire montană, urmând să se efectueze un cantonament de zece zile la propria bază sportivă, începând de luni. În plus, sâmbătă, FC Farul ar putea susține primul meci amical, urmând să întâlnească, pe teren propriu, formația din liga a treia Înainte Modelu. „Este cam greu în privința cantonamentului, din cauza lipsei banilor, dar vom avea discuții în zilele următoare pentru a stabili programul de pregătire al echipei”, a spus Ion Barbu.