Primul examen pentru noua echipă a Farului

Clasată pe locul 10 în clasamentul Seriei 1 la finalul turului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa începe astăzi lupta pentru promovarea în prima ligă. Constănţenii joacă în etapa a 16-a a, prima din retur, pe teren propriu, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), împotriva celor de la FCM Bacău şi nu au altă variantă decât victoria pentru a spera la clasarea pe una dintre primele două poziţii la finalul sezonului.

„Este prima finală dintre cele 15 din retur. Întâlnim pe FCM Bacău, o echipă bine organizată, bine pregătită fizic, omogenă, care a jucat cam în aceeaşi formulă în ultimii doi ani şi jumătate. La obiectivul propus, promovarea, care poate fi îndeplinit, trebuie să abordăm fiecare meci la victorie. Vreau să fim eficienţi, să transformăm în gol şansele pe care avem şi să luăm cele trei puncte”, a declarat antrenorul principal al Farului, Viorel Tănase. Tehnicianul constănţean nu-i va avea la dispoziţie pe Cosmin Miron - accidentat, Lucian Dobre şi Valentin Sandu - ambii suspendaţi. „Avem un lot numeros şi am încredere în cei care vor intra pe teren. Vali Badea şi Sorin Paraschiv sunt în creştere în privinţa formei fizice, au ajuns la optzeci la sută din potenţial şi, dacă va fi nevoie de ei, vor intra pe teren. Îmi doresc ca rezultate bune din amicale să se regăsească şi în jocurile oficiale”, a adăugat Tănase. „Nu am emoţii, dar sunt foarte bucuros că m-am întors acasă. Nu am mai jucat în ultimele şase luni în meciurile oficiale şi abia aştept să intrăm pe teren. Sunt multe echipe în Seria 1 care-şi propun promovarea, dar trebuie să o luăm treptat, meci cu meci. Cel mai important este primul joc, cu FCM Bacău, şi suntem obligaţi să câştigăm”, a spus căpitanul George Curcă. „Va fi un meci dificil. În tur am avut ocazia să câştigăm, dar am irosit cinci oportunităţi de a înscrie şi s-a terminat egal. De data aceasta sper să marcăm mai mult şi să învingem”, a completat mijlocaşul Petre Ivanovici. Echipa probabilă de start a Farului: G. Curcă - I. Călin, Sipovici, Stegaru, Dino Eze - A. Neagoe, C. Pană, Buzea, Husein - Ivanovici, Pătulea.

Meciul de azi va bifa şi debutul oficial în funcţia de vicepreşedinte al Farului pentru fostul portar al grupării de pe litoral, Cristian Munteanu, prezentat ieri în cadrul unei conferinţe la care au participat şi patronul Giani Nedelcu şi preşedintele clubului Marcel Lică. Tot azi, de la ora 16.00 (în direct la Dolce Sport 2), este programat un alt meci din Seria 1: Gloria Buzău - FC Snagov.

Clasament: 1. Viitorul Constanţa 30p (golaveraj: 22-9), 2. Săgeata Năvodari 26p (26-13), 3. Delta Tulcea 26p (19-13), 4. FC Snagov 24p (26-18), 5. CF Brăila 23p (18-18), 6. CSMS Iaşi 23p (15-17), 7. FC Botoşani 20p (16-18), 8. Dinamo II Bucureşti 19p (17-18), 9. FCM Bacău 19p (14-16), 10. FC Farul Constanţa 19p (20-23), 11. Dunărea Galaţi 19p (18-21), 12. Astra II Giurgiu 19p (19-24), 13. CS Otopeni 18p (16-17), 14. Callatis Mangalia 17p (22-20), 15. Victoria Brăneşti 15p (15-24), 16. Gloria Buzău 10p (11-29).

DERBY ÎN SERIA A 2-A. Astăzi, de la ora 15.30 (în direct la Digi Sport 1), are loc primul meci din etapa a 16-a a Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: Gloria Bistriţa - Chindia Tîrgovişte. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 34p (golaveraj: 29-13), 2. FC Timişoara 34p (26-10), 3. Chindia Tîrgovişte 24p (15-11), 4. Gaz Metan Severin 23 (21-17), 5. FC Argeş 23p (20-20).