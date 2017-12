Primul meci amical pentru BC Farul

După o perioadă de pregătire fizică desfăşurată la Sala Tomis din Constanţa, BC Farul a disputat, la mijlocul acestei săptămâni, prima partidă de verificare. “Marinarii“ pregătiţi de Costel Cernat, printre care s-au aflat şi jucătorii străini, în probe în această perioadă, a întâlnit, la Brazi, campioana CSU Asesoft Ploieşti. Meciul a revenit ploieştenilor cu scorul de 93-70. „A fost un meci foarte util pentru noi, în compania unui adversar foarte puternic, care a aliniat cei mai buni jucători. Am condus în primul sfert cu 26-24, apoi la pauză ploieştenii au avut un avans de cinci-şase puncte. În partea a doua am dorit să folosesc toţi jucătorii aflaţi la dispoziţie. Cu unele excepţii, sunt mulţumit în general de jucătorii străini, au arătat că au potenţial. Este foarte bine că am reuşit să legitimăm şi un jucător ca Angel Santana (nr: campion cu Asesoft în 2012, acesta a semnat un contract valabil pentru acest sezon cu echipa de pe litoral), de a cărui experienţă vom avea nevoie. Toţi cei nou-sosiţi mai au nevoie de pregătire fizică. De asemenea, până la primele meciuri oficiale ne dorim să mai perfectăm unele jocuri de verificare. Doar aşa ne putem da mai bine seama de valoarea celor aflaţi în probe“, consideră antrenorul Costel Cernat. Din lotul Farului nu a făcut parte Bogdan Străuţ, jucătorul transferat în această perioadă având o entorsă. BC Farul va disputa primele partide oficiale în perioada 28-30 septembrie, la Mediaş, când va participa la turneul din cadrul Cupei României, alături de CSU Sibiu, BC Timba Timişoara şi SCM Craiova.