Primul succes pentru Viitorul la Mediaş

Prima etapă din returul sezonului regulat din Liga 1 la fotbal a consemnat o victorie importantă în deplasare pentru campioana en titre, FC Viitorul, care s-a impus la Mediaș, cu Gaz Metan, pentru prima oară în istoria confruntărilor din prima ligă, şi a urcat, momentan, pe locul 6, ultimul de play-off. Prima ocazie de gol a meciului de la Mediaş a aparţinut gazdelor, în minutul 18, dar Rîmniceanu a fost la post şi a respins mingea şutată periculos, dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, de Chamed. Viitorul a deschis scorul în minutul 21, prin golgheterul George Ţucudean, care a fructificat cu o lovitură de cap centrarea lui Eric. Rîmniceanu a fost atent şi la şutul pe colţul scurt expediat de Olaru, în minutul 37, dar şi în finalul partidei, în minutul 90, şut L. Manole, şi 90+3, şut Buziuc. Rezultat final: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL 0-1 (Ţucudean 21).

Au evoluat următoarele formaţii - Gaz Metan (antrenor Cristi Pustai): Greab - Zderic, M. Constantin (cpt.), Sîrghi, De Vriese (77 Buziuc) - Danci (64 Bic), I. Neagu - R. Romeo, Olaru (86 L. Manole), Chamed - Golubovic; Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - D. Lopez, Țîru (cpt.), Horj (38 Hodorogea), De Nooijer - Cicâldău, Mladen, Cr. Ganea - Eric (59 Vînă) - Țucudean (75 Mățan), A. Chițu. Cartonaşe galbene: M. Constantin / Horj, Mladen, Vînă. Partida a fost arbitrată la centru de George Găman.

Programul celorlalte partide din etapa a 14-a - ora 19.15: CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova; duminică, 15 octombrie, ora 18.00: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR 1907 Cluj - FC Botoşani; luni, 16 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - CS Concordia Chiajna, ora 20.45: FC Dinamo Bucureşti - ASC Juventus Bucureşti. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus şi Look TV.

Vineri seară, în primul joc al rundei, FC Voluntari şi FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0.

Clasament: 1. CFR 32p (golaveraj: 25-9), 2. FCSB 29p (22-8), 3. Craiova 26p (20-10), 4. Astra 23p (19-11), 5. Botoșani 23p (20-14), 6. FC VIITORUL 20p (16-13), 7. Timișoara 18p (12-14), 8. Dinamo 17p (18-15), 9. Voluntari 16p (14-16), 10. Iași 15p (14-20), 11. Chiajna 14p (13-16), 12. Sepsi 10p (10-24), 13. Mediaș 9p (7-24), 14. Juventus 4p (7-23).

