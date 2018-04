Probleme de lot la SSC Farul

SSC Farul Constanța va întâlni vineri, de la ora 17.00, în deplasare, pe CSM Rm. Sărat, într-o partidă din cadrul etapei a 19-a a Ligii a 3-a la fotbal, Seria a 2-a, jucătorii antrenați de Petre Grigoraș, Marian Dinu, Ion Barbu și Gică Mina dorind să păstreze seria pozitivă din acest an. Cinci partide a disputat SSC Farul de la reluarea campionatului, toate fiind câștigate și fără gol primit: 3-0 cu FC Voluntari II, 3-0 cu Agricola Borcea, 5-0 cu Unirea Slobozia, 1-0 cu Axiopolis Sport Cernavodă și 6-0 cu Victoria Traian.

Miercuri, într-o conferință de presă, antrenorul Petre Grigoraș a anunțat că se confruntă cu probleme de efectiv, Pătulea și Cocârlă urmând să absenteze din cauza accidentărilor până la finalul campionatului, în timp ce Vîntu și Alexandru Grigoraș nu vor putea juca în meciul de vineri. Tehnicianul formației constănțene este convins că va găsi soluțiile câștigătoare pentru întâlnirea de la Rm. Sărat, iar jucătorii vor da în continuare dovadă de caracter, pentru ca SSC Farul să-și păstreze avansul de două puncte din fruntea clasamentului înaintea confruntării din etapa a 20-a, cu Progresul 1944 Spartac București.

„Mă bucur că am reușit să formăm o echipă puternică, de mare caracter. Am avut un început de an excelent. Am reușit cinci victorii consecutive, fără gol primit. Am recuperat diferența de două puncte din iarnă și acum avem noi două puncte în plus. Avem vineri un meci important la Râmnicu Sărat. Sunt ceva probleme de lot. Jucătorii au dovedit că sunt de caracter, nefiind plătiți din luna decembrie, dar au trecut și în tur prin astfel de momente. Primăria Constanța și domnul Decebal Făgădău și-au ținut promisiunea de a aloca bugetul promis. Din păcate, anumite hârtii, nu mă pricep la astfel de lucuri, au făcut ca banii să întârzie să ajungă la echipă. Este un moment puțin mai delicat. Am avut o discuție cu jucătorii și sunt convins că vor rămâne profesioniști”, a declarat Petre Grigoraș.

Citește și

SSC Farul și Axiopolis, învingătoare în Liga a 3-a

Încă un pas spre eşalonul secund pentru SSC Farul