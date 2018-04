Încă un pas spre eşalonul secund pentru SSC Farul

17:08:26 / 01 Aprilie 2018

Voi arata eu adevarul acum

In primul rand Farul a jucat Miercuri pe o mocirla de nedescris la Slobozia. Era normal ca la meciul cu Cernavoda sa joace mai slab. Cernavoda nu este o echipa slaba. Noi am avut doua lovituri de pedeapsa neacordate care se puteau vedea si de pe luna. Intradevar am jucat mai slab prima repriza. A doua noi am fost putin mai buni. Si am castigat. Patulea nici nu a fost in lot si nici la meci. Deci pe cine , cand si unde a batut Florea pe cineva ? Despre Curt este fix parerea ta . Poti sa fi cel mai mare fotbalist al Farului din toate timpurile . Daca nu vi cu sufletul mai bine sa renunte oricine ar fi. Pitu este in continuare la Farul . Gache nu mai este la Farul de mult. Grupele de juniori sunt de la Academia Farul aici ai dreptate. Dar pana la urma si ei tot Farul sunt asa ca nu vad ce problema este. O sa luptam impotriva tuturor ca sa promovam pentru ca noi am iubit , toata viata noastra doar Farul Constanta.