Procesiune pe străzile Constanței, de ziua municipiului

07:29:35 / 19 Mai 2015

Care restrictii bugetare.

Comuna Pestera a organizat o sarbatoare grandioasa la care au participat peste 40000 de constanteni -comuna are 3000 de localnici. Pe scena au urcat Andra, Zdob şi Zdub, Silvia şi Mihai Trăistariu. Primarul Valentin Vrabie spune ca nu a dat nici un ban din visteria primariei totul vine de la sponsori.In Constanta nu exista oameni bogati care sa faca ceva pentru comunitate ?. La alegerile pentru primarie se vor inghesui ca furnicile pentru o functie. Nu exista bunavoita din partea autoritatilor care nu vor sa faca nimic pentru urbe .Primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, şi consilierii locali organizeaza sărbătoarea „Fiii satului Albeşti”.Pe scena amenajată special pentru acest eveniment au urcat pentru a-i încânta pe cei prezenţi cu melodii frumoase, Sonny Flame, Simona Nae, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Elisabeta Turcu, Nicolae Datcu. Meritau si constantenii un spectacol organizat in piata Ovidiu. Se stie foarte bine ca in Constanta se organizeaza spectacole gratuite, in Piata Farului ,doar la alegeri .