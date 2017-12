Procrearea, un drept fundamental…

Reprezentanţi ai clinicilor de reproducere umană susţin că ordinul fostului ministru al Sănătăţii, dr. Ion Bazac, privind oprirea realizării contra cost a procedurilor de fertilizarare in vitro şi a celor de inseminare artificială reprezintă un abuz, întrucît dreptul la procreare este un drept fundamental. Cei mai mulţi reprezentanţi ai clinicilor de reproducere umană au afirmat că nu ştiau despre ordinul emis în 23 septembrie de către fostul ministrul al Sănătăţii sau că au aflat despre actul ministerial din mass-media, însă nu l-au citit încă. Specialiştii susţin că un astfel de document ar fi un abuz, pentru că ar îngrădi dreptul la procreare cuplurilor care nu pot să aibă altfel copii, şi afirmă că nu înţeleg care este logica acestuia. Pe de altă parte, există şi medici care cred că fostul ministru ar fi dorit, de fapt, reglementarea acestor servicii în sensul în care Casa de Asigurări de Sănătate ar putea suporta, în anumite condiţii, costurile acestor servicii, pentru un număr de încercări pentru fiecare cuplu. Psihologul Harry Leemore, de la American Medical Center Bucureşti, a declarat că reprezentaţii clinicii nu ştiau de existenţa ordinului privind scoaterea în afara legii a efectuării contra cost a procedurilor de fertilizarare in vitro şi a celor de inseminare artificială. “Nu înţeleg care e logica. Nu am ce comenta, pentru că noi nu facem în România aceste proceduri. (...) Cred însă că vor să elimine traficul cu aşa ceva, dar nu văd cum pot interzice fertilizarea in vitro. Mai degrabă cred că ar trebui înăsprite pedepsele pentru cei care sînt prinşi”, a declarat Leemore. Împotriva acestei decizii sînt şi medicii din spitalele de stat, care au aflat despre existenţa ordinului, şi care susţin că astfel de proceduri sînt prea scumpe pentru a fi decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate. Ordinul abrogă un articol care dădea voie spitalelor de stat şi clinicilor private să facă fertilizarea in vitro şi inseminare artificială contra cost, măsura ministerială venind pe fondul scandalului de la clinica Sabyc, spun surse medicale. Procurorii susţin că ordinul ministerial de fapt îngrădeşte plata serviciilor medicale pentru fertilizarare in vitro şi a celor de inseminare artificială. Totuşi, procedurile sînt extrem de costisitoare, iar statul nu le poate plăti. O rezoluţie a Parlamentului European din 2008 spune că infertilitatea este o boală recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care poate avea efecte grave, cum ar fi depresia şi subliniază faptul că rata infertilităţii este în creştere, atingînd în prezent aproximativ 15% din cupluri. De aceea, PE invită statele membre să garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la tratament împotriva infertilităţii, potrivit site-ului instituţiei europene. Asociaţia “SOS Infertilitatea”, organism care reuneşe persoane cu probleme de fertilitate care, în regim de voluntariat, desfăşoară campania “Infertilitatea este o boală. A avea un copil nu trebuie să fie un lux”, va protesta oficial pe lîngă MS, cerînd anularea în regim de urgenţă a acestui ordin. “Solicităm crearea în România a unui cadru legislativ coerent, care să împiedice excesele şi experimentările în domeniul reproducerii umane asistate medical şi solicităm elaborarea de politici publice din partea MS în domeniul infertilităţii, care să asigure dreptul de accces la tratament pentru cuplurile infertile. “SOS Infertilitatea” a aflat cu stupoare că prin Ordinul din 23 septembrie 2009 al MS procedurile de reproducere umană asistată medical - respectiv inseminarea artificială şi fertilizarea in vitro - nu mai pot fi efectuate în România de către clinicile, publice sau private, care se autofinanţează. Membrii organizaţiei arată că în cele mai multe dintre ţări ale UE există politici publice coerente privind infertilitatea, iar procedurile medicale care ajută cuplurile infertile să poată avea copii sînt finanţate din bugetul asigurarilor sociale. În schimb, în România cuplurile infertile, cărora oricum statul român nu le oferea niciun ajutor, acum li se blochează accesul la aceste proceduri chiar şi în clinicile la care erau dispuşi să plătească. Astfel, salariile şi creditele bancare ale cuplurilor infertile din România vor constitui profitul clinicilor din străinătate, de pildă, în Ungaria, unde, de altfel, cetăţenii maghiari beneficiează de cinci tentative de fertilizare in vitro gratuite, plătite de către asigurarile de sănătate la care cotizează.

MS nu vrea să îngrădească actul medical, dar nici să încurajeze traficul de celule

MS caută soluţii legale pentru ca procedurile privind reproducerea umană asistată să continue, fără a fi însă încurajat traficul de celule umane, de aceea, după consultarea cu Comisia de transplant, proiectul privind fertilizarea in vitro va fi supus dezbaterii publice. Secretarul de stat în MS, prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel a declarat, ieri, că specialiştii MS şi Comisia naţională de transplant analizează acest ordin, întrucît autorităţile nu vor să îngrădească actul medical, dar nici să încurajeze traficul de celule sau organe umane. De aceea, zilele următoare va fi elaborat un act care va fi supus spre dezbatere publică, a precizat Streinu Cercel. Mai mult, secretarul de stat a spus că va analiza posibilitatea ca prima inseminare artificială sau fertilizarea in vitro să poată fi susţinută de către asigurările de sănătate, din 2010. Pînă atunci însă, ordinul fostului ministru al Sănătăţii dr. Ion Bazac opreşte şi importul de cornee în vederea transplantului, precum şi recoltarea de celule stem care sînt prelucrate şi stocate în România, a precizat preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant, Dan Luscalov.