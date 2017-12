Producătorii ar putea suporta o parte din costurile medicamentelor

Companiile producătoare ar putea suporta o parte din costurile medicamentelor ce vor fi introduse pe lista de compensate, a declarat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, precizând că este vorba de o intenţie a sa şi că nu a discutat deocamdată cu firmele. ”M-am gândit să discutăm lucrurile în funcţie de posibilităţile fiecăruia, respectiv ale CNAS şi ale firmelor. Casa nu are atâţia bani încât să dea absolut tot ce se doreşte, când se doreşte şi să nu pună niciun fel de întrebare. Şi atunci, mă gândesc, ţinând cont şi de eficienţa medicamentului, că ar fi mult mai normal şi mai corect să existe un parteneriat. Să vedem cum micşorăm procentul pe care îl dă Casa, pentru că scopul este de a da la cât mai multă lume când are nevoie. Firmele de medicamente ar putea să suporte o parte din costuri. Este doar intenţia mea, nu am discutat încă cu firmele de medicamente”, a spus Ciurchea. Întrebat dacă noua listă de compensate trebuie să se încadreze într-un anumit buget, la cererea Comisiei Europene, Ciurchea a răspuns: ”Nu numai”. ”Nu cred că doar Comisia Europeană a cerut încadrarea în resursele bugetare, ci şi FMI şi Guvernul. Dacă nu există mai mulţi bani, nu ai de unde să iei, iar eu nu îmi permit să depăşesc bugetul, pentru că este infracţiune deja”, a explicat preşedintele CNAS. Pe de altă parte, întrebat câte medicamente compensate ar trebui scoase de pe listă pentru introducerea unora noi, Ciurchea a spus că nu poate estima. ”Nu putem vorbi despre câte medicamente pot fi scoase şi câte ar putea fi introduse. Diferă preţul, diferă numărul de pacienţi pentru care se prescriu respectivele medicamente. Societăţile de specialitate, medicii sunt cei care hotărăsc ce scriu pe reţetă. Dar, dacă există cooperare şi toate lucrurile sunt transparente, ăştia sunt banii, haide să ne încadrăm în ei, astea sunt posibilităţile Guvernului - să mai crească sau să nu mai crească. Dacă, din octombrie, toată lumea va prescrie noile medicamente şi în cantităţi industriale, atunci probabil că nu ne vor ajunge banii. Oricum, pe reţetă nu pot fi prescrise două medicamente de acelaşi fel”, a adăugat preşedintele CNAS. Potrivit lui Ciurchea, interesul major al CNAS este ca pe fondurile existente să asigure tratament pentru cât mai mulţi pacienţi. Preşedintele CNAS a precizat că noua listă de compensate şi gratuite va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern. ”HG este cea care consfinţeşte noua listă şi sigur că în baza ei poţi să şi plăteşti. Altfel, dacă doar ne înţelegem aşa, între noi, nu e deloc suficient”, a adăugat el.