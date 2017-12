Producţia de grîu poate „salva” preţul pîinii

După un an dezastruos, în care a fost pusă la pămînt de secetă, agricultura românească a trecut la cea mai bogată recoltă din ultimele decenii. Producătorii agricoli au reuşit să mărească suprafeţele cultivate cu sprijinul financiar acordat de UE şi de statul român, însă şi natura a jucat un rol important în acest proces. Reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) susţin că, numai la nivelul judeţului nostru, a fost obţinută, pe o suprafaţă de circa 17.000 de hectare, o recoltă medie de peste 4.500 de kg la hectar, în vreme ce, la nivel naţional, producţia a depăşit 7,7 milioane de tone. Trecînd peste faptul că micii producători au fost nevoiţi să treacă şi în 2008 prin furcile caudine ale mafiei cerealelor, lipsa spaţiilor de depozitare şi dezinteresul statului în reglarea sistemului fiind din nou de actualitate, specialiştii apreciază că recolta ar trebui să ducă la îngheţarea preţului pîinii în această iarnă. Primul semnal a fost lansat de secretarul general al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Tudor Dorobanţu, care a afirmat că recolta de grîu este de calitate şi poate fi folosită în brutării. “Au fost voci care au spus că preţul pîinii ar fi trebuit să scadă la ce recoltă am avut, însă credem că acesta va fi menţinut la acest nivel”, a declarat Dorobanţu. Pe de altă parte, preşedintele Asociaţiei Naţionale de Morărit şi Panificaţie, Viorel Marin, susţine că preţul pîinii nu va scădea, chiar dacă recolta de grîu este dublă faţă de 2007. “La noi plătim 160 de euro pe tona de grîu pentru panificaţie, la fel ca cei din UE. România are cel mai scăzut preţ al pîinii din spaţiul comunitar, de 60 de eurocenţi, faţă de trei euro cît costă în alte ţări”, a declarat Marin.