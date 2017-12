Profesori ameninţaţi şi curent întrerupt la Bac

Emoţiile candidaţilor care au susţinut sesiunea de vară a examenului de Bac se apropie de sfârşit. Vineri, absolvenţii ciclului liceal au luat parte la ultima probă, cea la alegere a profilului şi specializării. La nivelul judeţului nostru s-au înscris 6.475 candidaţi, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Cuprinşi de emoţii, 267 de candidaţi (4,12% din total) au ales să nu se prezinte în sălile de examen. Alţii au ales să... copieze. Cinci candidaţi de la centrele de examinare Grup Şcolar (GS) Industrial Energetic Cernavodă (un candidat), Liceul Teoretic „Decebal” (un candidat), Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” (doi candidaţi) şi GS „I. Podaru” Ovidiu (un candidat) au părăsit sălile de examen după ce au fost descoperite asupra lor telefoane mobile (interzise de metodologie) sau fiţuici. „Am avut şi 17 candidaţi care au susţinut examenul de Bac în condiţii speciale. Lor li s-a adăugat un alt candidat, cu varicelă, care a susţinut ultima probă într-o sală separată”, a declarat inspectorul şcolar adjunct din cadrul ISJ, prof. Adriana Oprea. La nivelul întregului examen de Bac, din cei 7.239 de candidaţi înscrişi, 1.086 au absentat (15%).

ORGANIZARE BUNĂ Potrivit reprezentantului Ministerului Educaţiei, Niculae Cristea, nu au existat situaţii dificile în Constanţa. „Nu am avut situaţii, cum s-a întâmplat anul trecut în ţară, în care, pentru a frauda examenele, s-a reuşit oprirea curentului electric în întreaga localitate, pentru a scoate din folosinţă camerele video. Fraudarea a fost evidentă, în condiţiile în care curentul a căzut la ora 9.00, când începe proba, şi a revenit la ora 12.15, când se termină”, a povestit Cristea. Însă, potrivit inspectorului şcolar general din cadrul ISJ, asist. univ. Răducu Popescu, au existat şi la Constanţa tentative de fraudare în centrele din două localităţi, Năvodari şi M. Kogălniceanu: „La câteva minute după ce au fost scoase subiectele, am fost anunţaţi că s-a oprit curentul. Am cerut Ministerului Educaţiei permisiunea de-a da examenul mai târziu, cu subiectele de rezervă, pentru ca testarea să nu se desfăşoare fără supraveghere video. După ce am transmis acest răspuns respectivelor centre, am fost înştiinţaţi că energia electrică a revenit”. El a adăugat că au existat şi ameninţări din partea unor părinţi la adresa unor profesori supraveghetori. Mai exact, părinţii le-au atras atenţia că, dacă vor fi foarte exigenţi, vor avea de suferit atât ei, cât şi autoturismele lor.

Primele rezultate la sesiune iunie - iulie a examenului de Bac vor fi afişate duminică, urmând ca depunerea contestaţiilor să se facă luni, în intervalul orar 8.00 - 12.00. Soluţionarea contestaţiilor este prevăzută în perioada 10 - 12 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 13 iulie.

Reprezentantul Ministerului Educaţiei la Constanţa, Niculae Cristea, a declarat că potrivit estimărilor iniţiale, la proba scrisă de limba şi literatura română, la nivelul judeţului nostru, 70,8% din lucrări au obţinut note peste 5. „În judeţul Constanţa sunt cinci centre de evaluare care au preluat lucrările de la cele 21 de centre de examinare. Potrivit datelor pe care le avem până acum, la proba scrisă de limba şi literatura română, avem următorul procent de note peste 5: la Centrul zonal de evaluare nr.1 - 68%, Centrul zonal de evaluare nr.2 - 50%, Centrul zonal de evaluare nr.3 - 77%, Centrul zonal de evaluare nr.4 - 69% şi la Centrul zonal de evaluare nr.5 - 90%”, a aspus Niculae Cristea. El a precizat că printre elevii ai căror lucrări sunt corectate la Centrul zonal de evaluare nr. 5, se numără şi cei ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, Liceului Teoretic „Ovidius” şi ai Liceului Teoretic „Traian”.