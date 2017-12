Profesorul de biochimie Giorgi Kvesitadze, Doctor Honoris Causa al ”Ovidius”

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa acordă astăzi, de la ora 12.00, titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Giorgi Kvesitadze, profesor de Biochimie și Biotehnologie, președinte al Academiei Naționale de Științe a Georgiei. Ceremonia se va desfășura la Sala Senatului din Campusul Universitar (Aleea Universității nr. 1, corp A). Titlul este acordat la propunerea Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole. Profesorul Giorgi Kvesitadze, membru și președinte al Academiei Naționale de Științe a Georgiei, cu o activitate științifică ce se întinde pe mai bine de o jumătate de veac, s-a impus printre numele de referinţă - pe plan internaţional - în domeniul său de cercetare ştiinţifică. Cercetător de formație enciclopedică, academicianul s-a afirmat pe plan național și internațional printr-o activitate științifică concretizată într-o impresionantă listă care include 29 de lucrări de tip monografic și 230 de lucrări științifice, acestea din urmă publicate în reviste de specialitate de largă circulație internațională. În paralel cu activitatea de cercetare științifică, se implică și în activitatea universitară, contribuind la formarea de specialiști în domeniile de vârf ale biochimiei și biotehnologiei. În afara activității în sfera academică, Kvesitadze se implică și în activitatea publică, ocupând între 1992 și 1994 funcția de ministru al Agriculturii și alimentației din Georgia, iar între 1994 și 1996 a ocupat funcția de consilier-șef la nivel ministerial în știință și ecologie. De asemenea, este membru în Asociația Hi-Tech Israeliano-Franceză, expert în domeniul Biotehnologie al Consiliului Europei, al NATO Life Sciences and Technologies Panel (1999 - 2001), European Academy of Sciences and Arts (din 2013), the World Academy of Art and Sciences (din 2013), iar în anul 2006 devine Cetățean de Onoare al statului Georgia din Statele Unite ale Americii.