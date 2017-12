Prognoza meteo. Vezi cum va fi vremea!

Va fi vreme frumoasă în acest weekend în Dobrogea, cu soare din plin și temperaturi plăcute, spun specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vineri, 30 septembrie, va fi timp frumos, cu soare. Maxima va ajunge la 25 de grade Celsius. Sâmbătă, 1 octombrie, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade C, iar cele minime între 13 și 17 grade C. Duminică, 2 octombrie, va fi vreme atât cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 25 de grade C, iar cele minime între 12 și 16 grade C.