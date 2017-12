Program care îşi propune să descurajeze fumatul încă din copilărie

Ministerul Sănătăţii (MS) va lansa la sfârşitul acestei luni programul ”Educaţie pentru Sănătate”, prin care autorităţile statului îşi propun să descurajeze fumatul încă din copilărie. Programul va fi lansat pe 24 februarie, a anunțat ministrul Sănătății, Patriciu Achimaş-Cadariu, la conferința ”Legislația de interzicere a fumatului în spațiile publice închise - un model de democrație participativă, susținută de experți medicali, în beneficiul sănătății publice”, organizată la Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București. ”Se vorbeşte zilele acestea foarte mult de profilaxie. MS îşi asumă în mod hotărât acest aspect prin programul sectorial de guvernare şi şi-a făcut un obiectiv - Educaţie pentru sănătate. S-a lucrat mult în ultimii 25 de ani la un astfel de program. Am reuşit să îi reunim pe toţi sub egida preşedinţiei României şi în 24 februarie vom lansa o primă etapă a acestui program prin care ne dorim să creăm atitudini sănătoase încă din copilărie, să putem să explicăm de ce nu este bine acest lucru, nu să interzicem pur şi simplu, fiindcă nu o facem de dragul de a deteriora calitatea vieţii celor care fumează, dar cred că, pentru a aduce un singur argument, ar trebui să se gândească la viitorul copiilor care nu vor fi expuşi la fum de ţigară”, a spus ministrul Sănătăţii. La rândul său, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a spus că legea antifumat va proteja publicul de efectele fumatului pasiv, iar România va fi o țară mai sănătoasă. România pierde 5.700 de oameni în fiecare an din cauza fumatului pasiv, adică 15 persoane pe zi, potrivit datelor prezentate la conferință. De asemenea, din totalul celor 42.024 de români care au murit din cauza tutunului, 13,7% au decedat în urma fumatului pasiv. Datele mai arată că prevalența fumătorilor în România este de 27%, iar restul de nefumători sunt expuși permanent și devin fumători pasivi atât la locul de muncă, dar și în spațiile publice și acasă. Românii sunt și cei mai mari fumători pasivi dintre cetățenii europeni; doar 38% raportează că niciodată sau aproape niciodată nu sunt expuși la fum de tutun la locul de muncă, față de media europeană de 72%. De asemenea, conform Global Youth Tabacco Survey 2013 Romania, aproape 50% dintre tineri susțin că au început să fumeze înainte de împlinirea vârstei de 12 ani. Ultimul studiu disponibil este cel realizat de IRES în ianuarie 2016, imediat după adoptarea legii antifumat de către Camera Deputaților. Potrivit studiului, 93% dintre participanți au auzit despre legea care interzice fumatul în spațiile publice din România. Procentul celor care sunt informați cu privire la această lege, conform declarațiilor lor, crește direct proporțional cu vârsta respondenților și cu nivelul lor de educație. Dintre intervievați, 79% au o părere bună sau foarte bună cu privire la această lege și doar una din zece persoane chestionate are o părere proastă sau foarte proastă față de legea privind interzicerea fumatului în spațiile publice. Legea este susținută de trei sferturi dintre respondenți și 10% dintre ei au declarat că sunt împotriva sa.