Ministerul Sănătăţii va sprijini Societatea Română de Cardiologie în derularea unui program pentru depistarea pacienţilor hipertensivi cu risc înalt, pentru ca aceştia să fie trataţi corespunzător şi cu prioritate, a anunţat, ieri, prof. dr. Eduard Apetrei, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii. “Hipertensiunea arterială este o boală frecventă, subdiagnosticată şi incorect tratată, deşi estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că, pînă în anul 2025, vor fi peste un miliard şi jumătate de persoane hipertensive. Această boală trebuie atent monitorizată, avînd în vedere că este principala cauză de infarct miocardic şi atac vascular cerebral”, a explicat prof. dr. Apetrei. Medicii susţin că pacienţii hipertensivi trebuie să aibă un mod de viaţă sănătos, care include o dieta riguroasă şi săracă în grăsimi şi sare, renunţarea la fumat, dacă este cazul, şi exerciţiile fizice. În lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2008, s-a desfăşurat o campanie sub deviza “Măsoară pentru a controla”, ce a urmărit creşterea ratei pacienţilor hipertensivi diagnosticaţi care se tratează corect. “Mai puţin de un sfert dintre pacienţii care se ştiu bolnavi de hipertensiune arterială urmează un tratament corect, în condiţiile în care această boală contribuie la apariţia a peste jumătate dintre bolile cardiovasculare şi este declarată prima cauză de mortalitate din lume”, susţine profesorul. În România, un adult din cinci suferă de hipertensiune arterială. În ultimii ani, foarte mulţi nou-diagnosticaţi cu hipertensiune arterială au vîrste sub 40 de ani. “Sînt studii făcute în România care au demonstrat că aproximativ 6% dintre tinerii cu vîrste între 10 şi 19 ani sînt hipertensivi, ceea ce este îngrijorător”, a explicat, la rîndul său, preşedintele Societăţii Române de Cardiologie, dr. Dan Deleanu. Principalele cauze ale hipertensiunii arteriale sînt modul de viaţă stresant, sedentarismul, consumul ridicat de sare, alcool şi vîrsta înaintată. Medicii cardiologi recomadă populaţiei măsurarea tensiunii arteriale de aproximativ patru ori pe an, pentru cei care au o tensiune arterială cu valori normale, respectiv 140/90 mmHg sau 14 cu 9, în limbaj comun. Cei care au o tensiune arterială mai mare decît valorile normale sînt sfătuiţi să se prezinte lunar la medic pentru tratament şi control.