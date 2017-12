Program pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale

Pentru a treia oară la Constanţa, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (ANIMMC), în calitate de co-finanţator, prin intermediul Oficiului Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC), a organizat “Programul Internaţional pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi a Aptitudinilor Manageriale - Empretec”, în perioada 26 martie-3 aprilie 2007. Empretec este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) şi este operaţional în peste 30 de ţări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program. “Empretec este un program UNCTAD care asigură training, consultanţă tehnică, un cadru instituţional pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi creşterea IMM competitive pe plan internaţional”, a declarat directorul executiv al OTIMMC Constanţa, Dumitru Nancu. El a adăugat că programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi abilităţile de oameni de afaceri, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor.

De asemenea, antreprenorii din companiile mici şi mijlocii beneficiază şi de iniţierea unor contacte cu multinaţionalele şi chiar dezvoltarea unor subcontractări, punîndu-se, astfel, în practică un sistem pe termen lung, menit să le faciliteze creşterea şi internaţionalizarea afacerii. Empretec România are mai multe direcţii de dezvoltare, însă esenţa programului o constituie sprijinirea antreprenorilor din mediul economic românesc. “Antreprenorii îndeplinesc funcţii vitale în dezvoltarea economică. Ei sînt recunoscuţi ca fiind agenţii necesari pentru mobilizarea capitalului, crearea de valoare adăugată privind resursele naturale, producerea bunurilor şi serviciilor necesare, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea mijloacelor de derulare a comerţului”, a încheiat Nancu. Pentru rezultatele obţinute, în 2006, în urma derulării workshop-ului, s-a constituit Centrul Regional Empretec, în cadrul OTIMMC Constanţa, centru acreditat de UNCTAD Geneva şi ANIMMC.