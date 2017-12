Programul Hypocrat, extins şi în secţiile exterioare ale Spitalului Judeţean

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se confruntă, de cîteva luni, cu deficit de personal pentru Unitatea de Primire Urgenţe. Astfel, în Urgenţă se lucrează la foc continuu chiar şi în afara sezonului estival, asistentele de abia reuşind să facă faţă afluxului mare de persoane care necesită consultaţii sau îngrijiri medicale. Mai mult decît atît, nici aparatura de care dispun cadrele medicale din Spitalul Judeţean nu le ajută pe acestea să îndeplinească actul medical în timp optim. “Am văzut pe holul de la Urologie un aparat vechi de peste 50 de ani. Am întrebat medicii dacă mai funcţionează şi mi-au spus că îl folosesc pentru diferite intervenţii. M-am cutremurat gîndindu-mă ce efecte ar putea să aibă asupra pacienţilor”, a spus Ioan Vasile, pacient al Spitalului Judeţean. Starea de nemulţumire nu vine doar din partea pacienţilor, ci şi de la cadrele medicale medii. Asistentele, care trebuie să îngrijească mai mulţi pacienţi decît este normal, mai au o îndatorire: aceea de a opera la calculator şi de a introduce datele pacienţilor în cadrul programului Hypocrate.

Dacă în secţiile din Spitalul Judeţean există cîteva persoane care se ocupă cu introducerea datelor fiecărui bolnav în parte şi a istoricului său medical, în Urgenţă, de acest lucru se ocupă asistentele. Programul Hypocrate, care are rolul de a ajuta la o raportare corectă către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a activităţilor medicale prestate în Spitalul Judeţean, a fost contestat de la început. Cadrele medicale susţin că datoria lor este să îngrijească bolnavi, nu să opereze la calculator, însă conducerea unităţii sanitare nu a vrut să îl elimine. Mai mult decît atît, programul Hypocrat va fi aplicat şi secţiilor exterioare ale unităţii sanitare. „Spitalul Judeţean are cîteva secţii exterioare, printre care se numără Clinica de Endocrinologie, Medicală III, Oftalmologie şi Dermato-Venerice. În aceste clinici nu introdusesem programul Hypocrat, dar am luat decizia că ar trebui să le uşurăm şi celor de aici munca. În acest moment, instruim personalul”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian.