Proiect european pentru pacienţii cu cancer

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), din România, a fost selectată de Forumul European al Pacienţilor (EPF) să facă parte, alături de alte organizaţii europene, din prima etapă a Programului „EPF Capacity Building Programme”. Obiectivul proiectului este întărirea capacitatii organizaţiilor de pacienţi de face lobby şi advocacy în direcţia promovării şi apărării drepturilor pacienţilor. „Ne bucurăm că am fost selectaţi să participăm la acest proiect al Forumului European al pacienţilor, încă din prima fază. Proiectul a fost construit pe o nevoie pe care au resimţit-o şi organizaţiile membre COPAC în ultimii ani. Avem nevoie de traininguri pe comunicare, scriere de proiecte, relaţia cu autorităţile, lobby, advocacy, etc. Aşa vom deveni mai puternici în lupta noastră de promovare şi apărare a drepturilor pacienţilor”, a declarat vicepreşedinte COPAC, Iulian Petre. Proiectul se va derula în perioada 2012-2014, în fiecare an fiind implicate trei organizaţii din trei ţări membre ale Forumului European al Pacienţilor. În 2014, vor fi organizate în continuare alte module de training. (O.M.)