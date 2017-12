Proiectele de dezvoltare economică şi turistică ale Constanţei, sprijinite de UE

La sfîrşitul săptămînii trecute, în staţiunea Mamaia a avut loc conferinţa internaţională pe probleme de mediu, organizată de Asociaţia Balcanică de Mediu (BENA), în colaborare cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA. La eveniment au participat reprezentanţii instituţiilor de profil din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Serbia, Turcia, Bosnia şi Herţegovina. Specialişti în domeniul protecţiei mediului, a managementului zonei costiere, a conservării şi utilizării durabile a resurselor naturale din zonele de coastă şi-au prezentat lucrările în plen, dar şi în cadrul unei mese rotunde, unde cercetători ştiinţifici, reprezentanţi ai BENA, ai Ministerului Mediului, au discutat pe marginea realităţilor româneşti, dar şi din punctul de vedere al unei politici globale europene. Din partea administraţiei constănţene au fost prezenţi viceprimarul Nicolae Nemirschi şi directorul Direcţiei pentru Mediu şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Constanţa, Ani Merlă. Cei prezenţi au împărtăşit din experienţa acumulată şi au vorbit mai ales despre deciziile greşite pe care le-au luat unele ţări europene, înainte de aderare. “Noi nu facem politică, ci împărtăşim din experienţa noastră ţărilor europene şi, nu numai. Multe ţări, mai ales cele în prag de integrare, se grăbesc să aplice legislaţia de mediu din UE, fără să ţină cont de particularităţile locale. Este o greşeală”, a declarat preşedintele BENA, Forkion Vosniakos. El a mai spus că legislaţia costieră trebuie să ia în calcul turismul, protecţia marină şi costieră, poluarea şi problema eroziunii.

În cadrul discuţiilor s-a subliniat faptul că UE sprijină iniţitiativele autorităţilor locale care au ca scop dezvoltarea turismului în zonele litorale. Proiectele municipalităţii constănţene aduse în discuţie de viceprimarul Nemirschi, precum portul turistic sau şoseaua de coastă, au fost încurajate de reprezentanţii ţărilor cu tradiţie în turism. În plus, specialiştii din Grecia şi Turcia au declarat că plajele sînt proprietatea statului, dar sînt administrate de autorităţile locale, spre deosebire de România unde suprafeţele de nisip au fost concesionate de Ministerul Mediului unor agenţi economici. În ce priveşte proiectele municipalităţii constănţene, reprezentantul Turciei, Caner Zanbak a spus că dezvoltarea obiectivelor de la malul mării, cum este Portul Tomis, porturile din Mamaia, a zonei peninsulare nu se poate face fără infrastructură. “În Turcia, cînd autorităţile locale vin cu proiecte viabile care să dezvolte turismul, ca de exemplu un port turistic, de obicei primesc în scurt timp aprobări din partea autorităţilor centrale. Noi ne-am confruntat cu o problemă reală în Antalia unde am făcut întîi baza turistică şi pe urmă ne-am apucat de şosele. Or, cine a vizitat zona a putut constata că drumul spre Antalia este, de fapt, o rivieră de la un capăt la altul”, a mai spus Caner Zanbak. “Cîteva chestiuni sînt îmbucurătoare pentru noi constănţenii, pentru că una dintre concluziile clare desprinse în urma acestei discuţii este dezvoltarea porturilor turistice, în acest sens fiind semnat şi un document al BENA care va fi înaintat către comunitatea europeană, însă eu sper că şi reprezentanţii Ministerului Mediului au luat act de această decizie pentru că lucrează în prezent la modificarea legislaţiei zonei costiere. Din discuţii a reieşit clar că în ceea ce priveşte administrarea plajelor, aceasta revine comunităţii locale. Convingerea mea este că după 1 ianuarie, chiar şi domnii miniştri, indiferent de culoarea politică, vor trebui să respecte regulile UE. Am vrut în Europa, vom intra în Europa, dar vom dansa pe melodia Europei”, a declarat Nemirschi. În ceea ce priveşte realizarea şoselei de coastă, viceprimarul a declarat că aceasta reprezintă un element de infrastructură, aşa cum a precizat şi reprezentantul Turciei, care a insistat că România ar trebui să înveţe şi din greşelile altora şi să folosească experienţa altor ţări care s-au confruntat cu astfel de probleme.