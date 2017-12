Proiecţii de excepţie pentru publicul estival, la IPIFF 2008

Pregătirile pentru Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi - IPIFF, organizat în perioada 14 - 20 iulie, la Constanţa şi în staţiunea Mamaia, de Consiliul Judeţean Constanţa şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, vor intra, în curînd, în linie dreaptă. Evenimentul este primul festival internaţional de film de acest gen din Europa şi din România, care abordează fenomenul cinematografic din punctul de vedere al producţiei de film şi al oamenilor angrenaţi în această meserie. Astfel, şi la cea de-a III-a ediţie a manifestării, la majoritatea producţiilor care vor fi prezentate vor urca pe scenă şi producătorii filmelor, alături de regizor şi actori. Organizatorii şi-au propus să realizeze un festival de vacanţă, fără pretenţii competitive, destins, amical, de socializare, un festival deschis tuturor acelora care iubesc şi cred în filmul românesc.

Festivalul va pune un accent deosebit pe producţia naţională de film, invitînd în secţiunea „Panorama Filmului Românesc\" toate filmele care au avut premiera între iulie 2007 şi iulie 2008.

Concomitent, în secţiunea „Faţă în faţă\" din cadrul Clubului Criticii vor avea loc dezbateri între realizatori şi cei care au scris cronici la filmele prezentate în festival. Potrivit preşedintelui UPFAR, Dinu Tănase, producătorul IPIFF 2008, acest festival s-a născut dintr-o necesitate obiectivă, meseria de producător fiind, în România, absolut nouă. „Înainte de 1990 exista un singur producător, statul, care făcea propagandă şi pe care nu-l interesa dacă intra cineva în sală sau nu. Existau celebrele vizionări de la etajul opt din Casa Scînteii, cu oamenii care dirijau filmul românesc. Nu-i interesa nimic altceva în afara temelor aprobate şi a viitoarei propagande. Un producător, în ziua de azi, înseamnă cu totul altceva: el este cel care iniţiază proiectul viitorului film - alege un subiect, un scenariu, un regizor, creează o echipă. El face film asumîndu-şi şi riscurile artistice şi pe cele financiare”. Acesta a adăugat: „Acest festival continuă într-un moment benefic pentru filmul românesc, poate cel mai benefic prin premiile pe care le-a luat în ultimii trei ani în Europa”.

Festivalul va fi structurat în trei secţiuni: Competiţie - a - Lungmetraj: de ficţiune şi documentar, b - Scurtmetraj: de ficţiune şi documentar, c - Producţii de televiziune: scurtmetraj de ficţiune, documentar, reportaj, d - Şcoli de Film: ficţiune şi documentar), Panorama Filmului Românesc şi Avanpremiere (româneşti şi străine).

Anul acesta, în competiţia de lungmetraj de ficţiune vor participa opt filme: „Nu există ţară pentru bătrîni” (No Contry For Old Men - SUA 2007, regizori Ethan Coen, Joel Coen), „Remuşcare” (Atonement - Marea Britanie / Franţa 2007, regizor Joe Wright), „Va curge sînge” (There Will Be Blood - SUA 2007, regizor Paul Thomas Anderson), „La Vie En Rose” (La Môme - Franţa / Marea Britanie / Republica Cehă 2007, regizor Olivier Dahan), „Iubire cu gust de afine (My Blueberry Nights - Hong Kong / China / Franţa 2007, regizor Wong Kar Wai), „Lumea Nouă” (Nuovomondo - Italia / Franţa 2006, regizor Emanuele Crialese), „Restul e tăcere” (România 2007, regizor Nae Caranfil), „Supravieţuitorul” (România 2007, regizor Sergiu Nicolaescu). De asemenea, în competiţia de lungmetraj documentar sînt înscrise trei filme: „Nisipuri” (România 2007, regizor Claudiu Mitcu), „Nichita Stănescu” (România 2008, regizor Marian Baciu) şi „Luni” (România, 2008, regizor Marian Crişan). În cadrul Galelor Filmului Românesc vor fi difuzate zece filme: „O scurtă poveste” (aka 7 bis) (România 2007, regizor Radu Igazsag), „Elevator” (România 2007, regizor George Dorobanţu), „Dincolo de America” (aka Visatoru’) (România 2008, regizor Marius Theodor Barna), „După ea” (România 2007, regizor Cristina Ionescu), „Un acoperiş deasupra capului” (România 2006, regizor Adrian Popovici), „Legiunea străină” (România 2007, regizor Mircea Daneliuc), „Logodnicii din America (România 2007, regizor Nicolae Mărgineanu), „Bomboane de ciocolată” (România 2008, scurtmetraj, regizor Sebastian Chelu), „O zi bună” (România 2008, scurtmetraj, regizor Cătălin Apostol), „La drumul mare” (România 2008, scurtmetraj, regizor Gabriel Sîrbu). În plus, vor avea loc şi cîteva avanpremiere importante, precum: „Grindhouse: Maşina Morţii” (Grindhouse: Death Proof - SUA 2007, regizor Quentin Tarantino), „Grindhouse: Planeta Terorii” (Grindhouse: Planet Terror - SUA 2007, regizor Robert Rodriguez), „Dispărută fără urmă” (Gone Baby Gone - SUA 2007, regizor Ben Affleck), „Întîlniri încrucişate” (aka. Crossing Dates) (2008, regizor Anca Damian) - Proiecţie privată, „Tache” (2008, regizor Igor Cobileanski).

Spectacolele vor avea loc zilnic la Cityplex Tomis Mall din Constanţa, la Arenele Tomis, dar şi Palatul Festivalurilor din Mamaia

Unul din punctele de atracţie ale IPIFF 2008 va fi al treilea training de producţie de film, organizat pe întreaga perioadă de desfăşurare a festivalului, la Mamaia, cu sprijinul prestigioasei organizaţii britanice New Producers Alliance (NPA). Organizaţia se ocupă de 10 ani cu organizarea de programe de pregătire în materie de producţie pentru tineri cineaşti.