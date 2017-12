Proiectul de buget pentru 2009, trimis la Parlament

După mai bine de trei ore de discuţii, proiectul de buget pentru 2009 a fost aprobat, în şedinţa de ieri a Guvernului. Proiectul, semnat de ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, şi de cel al Justiţiei, Cătălin Predoiu, cuprinde un capitol separat cu măsurile anticriză asumate de Executiv după discuţiile cu sindicatele şi patronatele. Măsurile vin în completarea proiectului de buget pe anul în curs, care urmează să fie trimis, astăzi, la Parlament spre dezbatere. După şedinţă, premierul Emil Boc a punctat cîteva dintre măsurile anticriză incluse în proiectul de buget. El a precizat că “bugetul este concentrat şi axat în primul rînd pe menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, pe absorbţia fondurilor comunitare şi crearea unui echilibru între componenta economică şi cea a protecţiei sociale”. “Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea creşterii economice şi protejarea intereselor economice ale populaţiei” conţine trei tipuri de măsuri: pentru relansarea şi stimularea creşterii economice, pentru finanţarea economiei şi creşterea lichidităţii şi măsuri sociale. Pachetul include şi operaţionalizarea fondului de garantare pentru IMM-uri şi înfiinţarea fondului de contragarantare, precum şi alocarea de la buget a aceluiaşi volum de fonduri pentru promovarea exporturilor ca anul trecut. Pentru continuarea şi extinderea programului “Rabla” sînt prevăzute fonduri de 0,23 miliarde lei. Acest program este disponibil, în acest an, pentru maşinile mai vechi de 10 ani, faţă de prevederea anterioară, care accepta doar autovehiculele mai vechi de 12 ani. Ultimele trei măsuri de la prima categorie cuprinsă în proiectul de buget se referă la includerea în bugetul general consolidat a veniturilor proprii ale instituţiilor şi agenţiilor guvernamentale, modificarea tarifului de utilizarea infrastructurii feroviare publice - avînd ca indicatori de referinţă tona/km transportat - şi suplimentarea bugetului activităţii de cercetare-dezvoltare la prima rectificare bugetară din 2009. Măsurile pentru finanţarea economiei şi creşterii lichidităţii includ în primul rînd achitarea datoriilor administraţiei centrale şi locale către agenţii economici. Potrivit Ministerului Finanţelor, 1 miliard lei a fost deja plătit la finalul lunii trecute. Capitalizarea CEC Bank are prevăzut de la buget, aşa cum fusese anunţat anterior, 900 milioane lei, în timp ce Eximbank va fi capitalizat prin utilizarea dividendelor cuvenite statului, fondurile totale însumînd 170 milioane lei. Ultimele măsuri prevăzute la această categorie sînt accelerarea procedurii de atragere a fondurilor europene şi modificarea legii achiziţiilor publice pentru flexibilizarea procedurii, precum şi adoptarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat în vederea creşterii investiţiilor private în infrastructură. Măsurile sociale cuprinse în proiect, în număr de opt, costă 1,04 miliarde lei (260 milioane euro), din care 750 milioane lei merg la acordarea pensiei sociale pentru pensionarii cu venituri mici. O altă măsură socială este compensarea cu 90% din preţul de referinţă pentru medicamentele din lista B, pentru pensionarii cu pensii de pînă la 600 lei. De asemenea, Executivul va prelungi, în 2009, cu trei luni perioada de acordare a ajutorului de şomaj, măsura urmînd să coste bugetul de stat 180 milioane lei în acest an. Totodată, potrivit lui Boc, Codul Fiscal va fi modificat în luna martie, prin introducerea prevederii de neimpozitare a profitului reinvestit.