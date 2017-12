Puric, cetățean de onoare în Cernavodă, orașul condus acum un secol de bunicul său

Cunoscutul actor și regizor român Dan Puric va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Cernavodă. Distincția va fi acordată la propunerea unui grup de cetățeni, care a fost înaintată conducerii administrației locale. ”Mai mulți cetățeni au venit la mine și mi-au propus să-i acordăm lui Dan Puric titlul de cetățean de onoare dat fiind faptul că acesta are strânse legături cu orașul nostru. Dan Puric este un reputat actor și regizor și ne vom putea mândri cu faptul că va fi cetățean de onoare. Acordarea distincției trebuie supusă aprobării Consiliului Local”, a spus primarul Gheorghe Hânsă. Edilul orașului Cernavodă a adăugat că între autoritățile locale și Dan Puric va fi o colaborare strânsă. ”Am avut o întâlnire cu Puric, miercuri, în cadrul căreia am convenit organizarea la Cernavodă a mai multor seminarii și spectacole de teatru gratuite pentru cetățenii orașului”, a punctat Hânsă. Artistul a mărturisit, în cadrul vizitei, că are legături de rudenie în urbe, provenite de la bunicul acestuia Ioan Purec, primar la Cernavodă în perioada 1913 - 1914. Potrivit wikipedia, Dan Puric, născut în 12 februarie 1959, este un actor, eseist, autor și regizor de teatru român care a jucat în teatru, film și spectacole de televiziune. Spectacolele sale - Toujours l'amour, Made in Romania, Costumele, Don Quijote - au fost reprezentate în mai multe țări. În film, a jucat rolul principal în coproducția româno-sârbă Broken Youth, iar spectacolele sale de pantomimă au fost transmise de televiziunile BBC Belfast Royal College, 3SAT Frankfurt și RTL Luxemburg. A mai jucat în filme pentru televiziunea publică din Lausanne, Elveția.