Rabla 2017 demarează la 10 mai

Programele Rabla și Rabla Plus vor începe în jurul datei de 10 mai, imediat după ce Ministerul Mediului validează producătorii și scoate ghidurile de finanțare din dezbatere publică. Bugetul este de 180 milioane lei, iar tema anuală este „verde“ - românii care-și iau mașină 100% electrică beneficiază de un ecobonus de 10.000 euro, la care se adaugă și prima clasică de casare, de 6.500 lei. România nu are, desigur, infrastructură dedicată pentru astfel de mașini (și nu, nu poți arunca tripluștecherul pe geam...), dar va fi demarat un program-pilot în București, pentru construcția mai multor stații de încărcare. Dacă nu-i interes, statul va avea încă un loc din care să ia fonduri la prima rectificare bugetară. Win-win.

Programele Rabla și Rabla Plus vor demara în jurul datei de 10 mai, imediat după ce se vor încheia perioadele de dezbateri publice și sesiunea de validare a producătorilor, a anunțat luni ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Ea a precizat că ministerul ia în considerare TOATE observațiile, inclusiv cele primite pe e-mail, fax sau Facebook. În plus, ambele programe vor începe în același timp, pentru că, de această dată, cei care vor să-și ia o mașină electrică beneficiază și de o primă de 10.000 euro, și de ajutorul obișnuit de casare, în valoare de 6.500 lei. Bugetul alocat în 2017 Rablei este de 180 milioane lei. „Fiecare cetățean/companie care are o mașină mai veche de zece ani poate să primească o primă de casare de 6.500 lei, la care se pot adăuga un ecobonus de 1.000 lei (pentru mașinile care au emisii de până la 98 g CO2/km) și încă un ecobonus de 1.500 lei pentru vehiculele hibrid“, a mai spus Gavrilescu. Ea a precizat că va fi demarat și un program de dezvoltare a infrastructurii destinate mașinilor electrice (stații de încărcare), orașul-pilot urmând să fie, bineînțeles, Bucureștiul - „Programul Rabla Plus este puțin diferit, mai ales că suma oferită este aproape cea mai mare din Europa. Dar vrem să scăpăm de poluarea din marile orașe“. Mai exact, valoarea ecotichetului acordat celor care-și iau autovehicul nou 100% electric va fi de 45.000 lei, în timp ce pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g CO2/km, se va acorda un voucher de 20.000 lei. Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului achiziționat, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau complementare (credit bancar, leasing etc)