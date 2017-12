RADET țintește ieftinirea gigacaloriei

06:02:30 / 06 Iunie 2015

Nu mintiti domnule director

Chiar si in luna mai ponderea la intretinere a energiei termice este mare domnule director! Nu manipulate oamenii ca este vara si nu ne incalzeste RADET. In lumea civilizata in care vrem sa ajungem oamenii fac baie,fac dus,spala vasele( nu ne permitem unica folosinta) Si va mai rog domnule director anuntati-ne si pe noi pretul gigacaloriei pt populatie sa zicem in Bucuresti,Brasov,Timisoara sau la o azvarlitura de bat in Navodari