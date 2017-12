Radu Mazăre, în fața judecătorilor de la malul mării

Radu Mazăre s-a aflat, vineri, la Tribunalul Constanța, unde a fost primul termen în dosarul în care fostul primar, acuzat de „săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu“, este judecat pentru vânzarea unor terenuri din stațiunea Mamaia. Cazul a fost instrumentat de procurorii DNA Constanța și este disjuns din dosarul retrocedărilor care se judecă la București de mai bine de opt ani. „E același dosar în care este vizat terenul de sub Cazinoul din Mamaia și de sub fostul club Castel, unde eram acuzat la București că era domeniul public și la Constanța că nu e domeniul public, că e privat, în care la București mi se spunea că făcea 15 milioane de euro și aici că valora cinci milioane de euro“, a declarat Mazăre, în urmă cu câteva luni. Fostul primar s-a prezentat, vineri, în fața magistraților la ora 9.30 și, după mai bine de o oră în care s-au depus cereri și s-au solicitat administrări de probe, judecătorii i-au aprobat dreptul de a studia dosarul. El a spus în fața completului de judecată că vânzarea terenului de sub fostul club Castel s-a făcut cu respectarea legii. Adică, tranzacția s-a efectuat după o evaluare a unui expert desemnat prin licitație, iar vânzarea a fost votată în Consiliul Local în anul 2004. După studierea dosarului, Mazăre s-a întors în arestul Poliției Capitalei, dar nu înainte să apuce să schimbe câteva vorbe cu presa. „Mi s-a strâns sufletul când am venit în Constanța, dar o scot eu, până la urmă, la capăt. Eu sper să ies, tot timpul am sperat, când mă ține, când mă scoate. Cel mai dor îmi e de jurnaliști, de Constanța, de mare“, a spus Radu Mazăre.