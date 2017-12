Radu Mazăre: Primarii PSD, momiţi cu fonduri guvernamentale pentru a trece la PD

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, preşedinte al organizaţiei judeţene PSD, a demontat ieri, printr-o declaraţie de presă, informaţiile vehiculate în mass-media centrală, conform cărora şeful administraţiei constănţene şi-ar fi negociat intrarea în PD cu secretarul general al democraţilor, Vasile Blaga. Radu Mazăre a infirmat zonul că ar fi plecat la Bucureşti pentru a discuta cu Blaga: ”Este o prostie! Nu am plecat nicăieri. A fost vînt bun la Constanţa şi m-am dat cu zmeul”. În ce priveşte campania din ce în ce mai asiduă prin care democraţii încearcă să îi atragă pe primarii PSD în PD, Radu Mazăre a declarat: ”Ştiu cum vin banii alocaţi de Guvern de la Bucureşti, direct către primarii pe care vor să-i momească sau direct către primarii Coaliţiei, în special cei PD”. La nivelul judeţului Constanţa, în ultima perioadă au fost vehiculate mai multe informaţii privind eventuala migrare a edililor din 23 August, Costineşti şi Mangalia la PD, informaţii care nu au fost însă confirmate de persoanele vizate. Primarul Constanţei a declarat că nu are nicio informaţie oficială privind demisia vreunuia dintre cei trei primari vizaţi: Zanfir Iorguş, de la Mangalia, Traian Cristea, de la Costineşti, şi Mugur Mitrana, de la 23 August, şi a catalogat toate informaţiile apărute în acest sens ca fiind simple zvonuri şi bîrfe. ”Am vorbit cu primarul oraşului Mangalia şi mă voi întîlni cu el zilele următoare, pentru a vedea ce îl nemulţumeşte”, a declarat Radu Mazăre. El a mai subliniat că nu se aşteaptă ca primarul de la 23 August să schimbe tabăra. ”Sînt oameni care se vînd şi pentru doi arginţi sau cărora li se face frică dacă sînt presaţi şi atunci cedează. Nu este nicio pierdere dacă pleacă trei primari sau chiar şi cinci... Nu murim... Îmi aduc aminte că primarul de la Costineşti pierduse în prima fază alegerile locale din localitate. Am fost la Costineşti, i-am făcut campanie şi pînă la urmă a cîştigat”, a mai declarat Radu Mazăre. Legat de posibila migrare a primarilor PSD din judeţul Constanţa către PD, primarul Constanţei a declarat: ”Astea sînt caracterele...”