Răfuieli în Justiție: Kovesi îl acuză pe Toader de imixtiuni în treburile procurorilor

12:22:14 / 28 Septembrie 2017

BRAVO..

Legile care au ajutat la crearea acestui sistem ticăloșit MAFIOT trebuiesc schimbate urgent..In fiecare zi un criminal al sistemului BASIST MAFIOT iese și se spovedește făcând auto denunturi de o gravitate fără precedent iar cea mai nouă spovedanie a lui Gabriel Sandu care l denunță pe Traian Băsescu e de.... noaptea minți.Uite că șefa zeița KRUDUTA K sare in apărarea ACESTUI SISTEM TICĂLOȘIT care se vrea schimbat.EA se opune.. binenteles împreună cu alt torționar BASIST Lazar Augustin... Care au acordul președintelui țări care are la randul lui dosare penale pe rol cu acele case pe care le a furat cu acte false și care în sfârșit au intrat după procese de 20 de ani in posesia proprietarilor de drept.Asta e UNUL din motivele pt care președintele sprijină actualul sistem ticăloșit MAFIOT numit DNA & SRI.