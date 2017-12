RAJA, model de absorbţie a fondurilor europene

Ca urmare a finalizării şi implementării cu succes a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud” s-a realizat un schimb de experienţă cu toţi operatorii regionali din România implicaţi în diverse programe operaţionale sectoriale cu finanţare europeană. Proiectul finalizat a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune, iar contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, având o valoare de aprox. 140 de milioane de lei. Staţia are o capacitate maximă de 745 litri/secundă, iar dimensionarea capacităţii tehnice de preluare ape uzate s-a făcut pentru 140.000 de abonaţi echivalentă pe timp de vară şi 69.000 de abonaţi echivalentă pe timp de iarnă. Astfel, staţia preia şi prelucrează apele uzate din localităţile Eforie, Agigea, Tuzla, Techirghiol, Costineşti şi Schitu. Lucrările au constat în demolarea parţială a fostei staţii, extinderea la capacitatea proiectată, dar şi introducerea treptei terţiare de epurare, incluzând îndepărtarea biologică a azotului şi fosforului, stabilizarea aerobă şi deshidratarea nămolului. Schimbul de experienţă între operatorii regionali a avut loc, ieri, la sediul Staţiei de Epurare din Eforie Sud. S-a ales staţia din Eforie ca model întrucât este printre primele obiective finalizate cu succes la nivel naţional în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu cu finanţare europeană. „Este o staţie cu un impact concret asupra populaţiei, asupra potenţialului turistic al regiunii şi un impact tangibil pentru populaţia României. RAJA Constanţa este unul dintre cei mai capabili operatori în domeniul apei din România şi beneficiază de mai mult de 20 de milioane de euro din fonduri europene, prin investiţiile complexe aflate în curs de desfăşurare. Dacă am avea mai mulţi astfel de operatori în România, am avea şi o absorbţie mult mai mare a fondurilor europene”, a declarat reprezentantul Comisiei Europene pentru România, Benoit Nadler, prezent, ieri, la Eforie Sud. Benoit Nadler este oficialul care aprobă tot ceea ce înseamnă finanţare europeană pentru ţara noastră, indiferent că sunt proiecte de mediu, de infrastructură sau sociale. Pe lângă cei 42 de operatori regionali, au mai luat parte la eveniment şi reprezentanţi locali, precum primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, şi reprezentanţi ai ministerelor Mediului, Finanţărilor Europene, Sănătăţii, Agriculturii, Muncii, ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ai Agenţiei Naţionale Apele Române, Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunale, dar şi ai Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, mai ales că, în urma procedurilor de licitaţii internaţionale pentru încheierea contractelor pentru derularea programelor cu finanţare europeană, apar contestaţii care îngreunează tot procesul de licitaţii. Printre invitaţii care au participat la vizitarea staţiei de epurare de la Eforie Sud s-a mai aflat şi directorul Direcţiei de Management din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ciprian Ghioc, el fiind cel care se ocupă de supervizarea şi derularea tuturor proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Oaspeţii s-au arătat mulţumiţi de rezultatul investiţiilor de la Staţia de Epurare, declarând că este una dintre cele mai moderne staţii din România, fiind în competiţie cu cele din alte ţări mai dezvoltate ale UE. „Este o mândrie pentru societatea noastră că am primit vizita atâtor oficialităţi, vizită care confirmă implementarea şi devotamentul în realizarea acestor programe cu finanţare europeană”, a declarat purtătorul de cuvânt RAJA Constanţa, Irina Oprea. Nu în ultimul rând, Oprea a subliniat că staţia de epurare Eforie Sud este una dintre cele mai moderne din ţară, cu un impact semnificativ asupra populaţiei, mai ales că se află într-o zonă turistică în plină dezvoltare.