Raluka a lansat clipul „Surrendered My Love”

Cântăreaţa Raluka, cea care a scos hit-uri pe... bandă rulantă, alături de DJ Sava, a lansat, ieri, videoclipul piesei „Surrendered My Love”. Regia clipului îi aparţine lui Anthony Icuagu, fost concurent la „Vocea României” şi regizorul clipurilor „Non stop” şi „I\'m Sorry”, ale formaţiilor Taxi şi, respectiv, Akcent.

Raluka, pe numele său adevărat Alexandra Raluca Nistor, a debutat în muzică în urmă cu patru ani, alături de DJ Sava, sub „aripa” protectoare a lui Connect-R. În această formulă, artista s-a impus cu trei single-uri, „September”, „I Like the Trumpet” şi „Love You”, care au devenit hituri la radiourile şi televiziunile muzicale din România.

La începutul anului trecut, Raluka şi-a încheiat colaborarea cu DJ Sava, dar nu şi cu Connect-R, optând pentru o carieră solo. Single-ul solo de debut s-a numit „Out of Your Business” şi a fost produs de Connect-R şi Chris Mayer la RappinOn Production.