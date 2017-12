Rampa de gunoi Agigea, focar de infecţie şi pericol de incendiu

Vara, deşeurile de la rampa de gunoi din Agigea sînt ca un blestem pentru localnici şi asta pentru că, pe de o parte, trebuie să suporte mirosurile emanate de acestea peste zi, dar şi pentru că din cauza temperaturilor ridicate acestea se autoaprind. Nici nu e de mirare! Nu trebuie să fii specialist în gestionarea deşeurilor să observi că, de fapt, ceea ce ar fi trebuit să fie o rampă de gunoi organizată, este de fapt un depozit de deşeuri menajere. Pe o suprafaţă de cîteva sute de metri pătraţi sînt munţi de gunoaie. Pentru că aşa-zisa rampă este lîngă cimitir, de-a lungul gardului acestuia sînt resturi menajere aruncate la întîmplare. Ieri, la orele prînzului, cînd echipa cotidianului „Telegraf” a fost la rampa de gunoi, erau depozite de deşeuri care încă fumegau. Problema este că la cîţiva metri de locul în care ardea este incinta societăţii „Alutus” care neutralizează deşeuri petroliere. „Cît e vara de lungă nu putem să deschidem ferestrele şi să aerisim din cauza mirosului. După cum bate vîntul, ori vine miros de la rampa de gunoi, ori de la incinerator. De parcă nu era destul, acum stăm şi cu frica focului. Nu ştiu dacă cineva dă foc intenţionat sau dacă se autoaprind, însă noi avem o grijă în plus: urmărim flăcările să nu cumva să se extindă spre noi. Ultimul incendiu a fost noaptea trecută (n.r. ieri), iar pînă spe dimineaţă nimeni din zona asta nu a închis un ochi”, ne-au povestit locatarii caselor din apropierea cimitirului şi a rampei de gunoi. Aceştia s-au plîns că în ultimele două săptămîni au fost nevoiţi să anunţe pompierii de patru ori. „Deşi ne-am dus la Primărie, nimeni nu ne-a ajutat. Sigur o să ne ia la întrebări pentru că ne-am plîns, însă ne-am săturat. Poate dacă intrăm în Europa o să-i oblige cineva să ia măsuri”, au adăugat oamenii. Singurii care nu se plîng sînt persoanele de etnie rromă care, cît e ziua de lungă, scormonesc printre gunoaie în căutarea unor obiecte care pot fi utilizate şi după peturi pe care le duc la firmele de reciclare şi încasează bani pentru ele.

Pompierii plătesc oalele sparte ale primarului

La fiecare incendiu de la groapa de gunoi de la Agigea, pompierii au de lucru ore în şir, deoarece trebuie să răscolească toate grămezile de gunoi şi apoi să ude fiecare strat în parte. Potrivit col. Gabriel Nicolae din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în ultimele două săptămîni au fost patru sau cinci solicitări, iar la fiecare dintre ele au plecat minimum două maşini. „Din cauza temperaturilor foarte ridicate şi din lipsă de precipitaţii, deşeurile de la rampa de gunoi Agigea se autoaprind. Acolo este o cantitate foarte mare de deşeuri, iar cînd iau foc, în funcţie de direcţia vîntului, localitatea este inundată de un fum gros, aerul devenind irespirabil. Fiecare intervenţie înseamnă costuri mari pentru noi şi nu ştim dacă se merită, fiind vorba de gunoaie, însă pentru siguranţa cetăţenilor noi răspundem la fiecare solicitare. Am făcut apel la Primărie în sensul mobilizării localnicilor la intervenţii, însă nu am avut sorţi de izbîndă”, a spus col. Nicolae.

Comisarii de mediu recomandă schimbarea amplasamentului

Reprezentanţii Gărzii de Mediu Constanţa spun că nu au fost sesizaţi de către localnici în privinţa incendiilor de la rampa de gunoi, însă admit că aceste deşeuri sînt o problemă majoră pentru comunitate. „Gestionarea deşeurilor este o problemă importantă, mai ales în conformitate cu normele europene care pun accent pe această activitate. Administraţia locală ar trebui să se implice mai mult. Din punctul nostru de vedere există două soluţii: ori să înfiinţeze Primăria un serviciu care să se ocupe de transportul deşeurilor la rampa ecologică de la Costineşti, dar astfel vor creşte taxele încasate de la populaţie, ori să schimbe amplasamentul rampei într-o zonă izolată. Este adevărat că această groapă este acolo de zeci de ani, însă lotizarea pentru construcţia de case nu s-a făcut corespunzător”, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu, Vasile Petro.

Primarul pozează în victimă

Edilul şef al localităţii Agigea, penelistul Ion Ioniţă, şi-a amintit cît de liniştit era pe vremea cînd rampa de gunoi a fost dată în grijă, prin contract, firmei „Alutus”. „Anul trecut a trebuit să le reziliez contractul la presiunea consilierilor locali care susţineau că am eu afaceri cu administratorul firmei”, a declarat Ion Ioniţă. Acesta a recunoscut că tot ceea ce este pe cîmp „sînt gunoaiele noastre” şi a început să facă promisiuni care mai de care mai măreţe, chiar dacă în ultimul an nu a luat nicio măsură pentru rezolvarea problemei. „De săptămîna viitoare vreau să pun oamenii de la Gospodărire comunală să stea de pază cu rîndul, iar la şedinţa de Consiliu Local din septembrie vreau să aloc nişte bani să îngrădesc groapa de gunoi ca să nu mai vină mirosul în sat”, promite primarul Ioniţă. La numai cîteva minute, a uitat că vrea să aloce bani pentru izolarea rampei şi a declarat că vrea să îl convingă iar pe Victor Vladu de la „Alutus” să preia în administrare rampa că doar el are şi „studiu de închidere a gropii pînă în 2007 sau 2009, documentaţie care costă”. Întrebat despre incendii, Ioniţă nici nu ştia că joi noaptea mai fusese un incendiu, ultimul de care era informat fiind cel de săptămîna trecută.