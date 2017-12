Rampele pentru cei cu dizabilități, inexistente sau inaccesibile

16:45:08 / 20 Iunie 2015

rampele

daca in oras nu exista asa ceva la satenici atat vrea omul sa mearga la primarie la medicul de fa sa steamilie in satul meu doar la biserica si un magazin au rampe restul trebuie sa chem pe cineva sa ma mute cu carut cu tot si cand i-am spus primarului a spus ca nu-i datoria lui mai bine era primaria in aer sa nu mearga nimeni doar sa trimita impozitul prin posta