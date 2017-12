Raport negativ pentru propunere legislativă în Sănătate

Comisia de sănătate a Senatului a dat, ieri, raport negativ unei propuneri legislative privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 lei pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie. Potrivit proiectului de act normativ, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care realizează venituri sub salariul minim pe economie, prevăzut de lege, beneficiază pe bază de prescripţie medicală eliberată de medici de familie şi de medicii specialişti de compensare 100% pentru medicamentele al căror preţ de referinţă nu depăşeşte 10 lei pe ambalaj. „În categoria persoanelor asigurate se includ copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la 29 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri din muncă mai mari decât salariul minim pe economie, persoanele aflate în şomaj. Pot fi eliberate, fără contribuţie personală, maximum cinci medicamente al căror preţ de referinţă nu depăşeşte 10 lei pe ambalaj”, mai prevede proiectul. Totodată, în cazul prescripţiei medicale care se eliberează la externarea din spital, perioada de medicaţie pentru care se aplică prevederile nu poate depăşi 30 de zile. Excepţii se fac în cazul copiilor de până la 12 luni şi al bolnavilor incluşi în programele de sănătate pentru care numărul de medicamente prescrise corespunde schemei terapeutice.