Ratinguri mai bune pentru BCR, Banca Ţiriac, UniCredit, BancPost şi BRD

Fitch Ratings a îmbunătăţit, ieri, ratingurile acordate Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Comerciale Ion Ţiriac (BCIT), UniCredit România, BancPost şi BRD-Groupe Societe Generale, ca urmare a revizuirii în sens pozitiv a calificativului României. Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit joi ratingul acordat României pentru datoriile pe termen lung în valută de la "BBB minus" la "BBB", precum şi plafonul ratingului de ţară de la "BBB plus" la "A minus". În cazul BCR, ratingul pentru datoriile pe termen lung a fost îmbunătăţit de la "BB plus" la "BBB minus", cel pe termen scurt de la "B" la "F3", iar cel de sprijin de la "3" la "2". Ratingul individual a fost confirmat la "C/D". Potrivit Fitch, modificările reflectă îmbunătăţirea ratingului de ţară al României, majorînd astfel capacitatea statului de a susţine banca în caz de nevoie, precum şi importanţa BCR pentru sistemul bancar din România. Ratingurile BCR pe termen lung, pe termen scurt şi cel de sprijin rămîn sub supraveghere cu perspectivă pozitivă, pînă la finalizarea preluării băncii de către Erste Bank (cu rating "A"). După finalizarea tranzacţiei, aceste ratinguri vor fi cel mai probabil îmbunătăţite.

Pentru Banca Ţiriac, ratingul pe termen lung a fost îmbunătăţit de la "BBB plus" la "A minus", iar cel de sprijin de la "2" la "1", conform îmbunătăţirii plafonului suveran. Calificativul pe termen scurt şi cel individual au fost confirmate la "F2" şi, respectiv, "D". Ratingurile pe termen lung, scurt şi de sprijin ilustrează, potrivit analiştilor Fitch, sprijinul potenţial din partea acţionarului majoritar al BCIT, Bank Austria Creditanstalt (notată cu "A") şi apartenenţa la grupul UniCredit Italiano (notat cu "A plus"). Perspectiva rămîne stabilă. Şi pentru UniCredit România, ratingul pe termen lung a fost îmbunătăţit de la "BBB plus" la "A minus", iar cel de sprijin de la "2" la "1", conform îmbunătăţirii plafonului suveran. Calificativul pe termen scurt şi cel individual au fost confirmate la "F2" şi, respectiv, "D". Ratingurile sînt susţinute de sprijinul potenţial disponibil din partea acţionarului majoritar, UniCredito Italiano, iar perspectiva este stabilă. În ceea ce priveşte BancPost, perspectiva a fost revizuită de la "stabilă" la "pozitivă", la fel ca în cazul acţionarului majoritar EFG Eurobank, notat cu "A minus". Ratingurile au fost confirmate la "BBB plus" pentru creditele pe termen lung, "F2" pe termen scurt, "D" individual şi "2" pentru sprijin. Fitch a îmbunătăţit şi ratingurile BRD de la "BBB plus" la "A minus" pe termen lung şi de la "2" la "1" pentru sprijin, ca urmare a ridicării plafonului suveran. Calificativul pe termen scurt a fost confirmat la "F2". Agenţia de evaluare subliniază sprijinul de care poate beneficia BRD de la grupul Societe Generale, care controlează 58% din acţiunile băncii. Perspectiva este stabilă.