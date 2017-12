Război total cu slugile politice

Vînat de patru ani de procurorii DNA, pe care îi cataloghează drept “slugile politice ale lui Băsescu”, primarul Constanţei, Radu Mazăre, le-a declarat acestora război. Citat pentru a i se aduce la cunoştinţă un material de urmărire penală într-un dosar de retrocedări în care i se impută un prejudiciu de 100 de milioane de euro adus statului, Mazăre s-a prezentat la DNA în ţinută “army”: „V-am spus că sînt în război cu slugile politice ale lui Băsescu şi pînă nu-l termin nu dau jos uniforma militară!“. Cît despre maşina la bordul căreia a sosit la DNA, un Jeep Willys similar celor folosite în cel de-al doilea Război Mondial, Mazăre a spus: „Am luat special maşina pentru lupta cu DNA. Este o maşină de învingător, pentru că este maşina cu care armata americană a cîştigat cel de-al doilea Război Mondial, aşa cum o să înving şi eu“. „Am venit de la Constanţa cu această maşină - simbol al luptei cu aceşti bagabonţi. Pentru că sînt nişte bagabonţi, în frunte cu Băsescu şi terminînd cu procurorii ăştia politici”, a adăugat Mazăre. El a cerut ieri recuzarea procurorului de caz, a procurorului şef de secţie Doru Ţuluş şi a procurorului şef al DNA Daniel Morar, ca urmare a faptului că prejudiciul care i se pune în cîrcă a fost stabilit de un consilier de credite şi un topograf măsurător, angajaţi ai DNA ca economist, respectiv expert tehnic judiciar. În cele cîteva minute cît a stat la Direcţia Anticorupţie, primarul Constanţei a cerut zadarnic efectuarea unei expertize neutre în dosarul său, în condiţiile în care “Flota” lui Băsescu a beneficiat de două astfel de expertize. “Şi la un proces de divorţ se folosesc experţi, ca să expertizeze cît valorează frigiderul, televizorul, casa... Morar şi Ţuluş însă folosesc un consilier de credite contabil şi un măsurător topograf şi spun că Mazăre a furat 100 de milioane de euro!“, a subliniat primarul, adăugînd că şi procurilor anticorupţie le este ruşine de ceea ce sînt puşi să facă. Apropos! DNA scormoneşte în programul locuinţelor ieftine pentru tineri deşi nici măcar n-a început construcţia primului cartier!

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost citat ieri la DNA pentru a i se prezenta materialul de urmărire penală într-un dosar de retrocedări în care este învinuit că ar fi provocat un prejudiciu de 100 de milioane de euro statului. „Am fost citat la DNA de către procurorul politic Daniel Morar şi adjuncţii lui ca să îmi prezinte materialul de urmărire penală ca să mă trimită în judecată. Miercuri însă, am aflat cu stupoare, după ce Daniel Morar a fost obligat să execute sentinţa prin care am cîştigat împotriva DNA-ului, că DNA mi-a calculat prejudiciul de 100 de milioane de euro cu un contabil de bancă - consilier de credite şi cu un topograf măsurător, angajaţii DNA. Trei ani la rînd l-am rugat să îmi arate cine sînt specialiştii ăştia şi nu a vrut. Noroc cu judecătorii! De exemplu: diplomă de absolvire finanţe contabilitate, certificat de absolvire a programului de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice, certificat de participare la seminarul audit intern în sistem bancar, certificat de participare la cursuri de perfecţionare pe calculator şi cursul cu tema produse şi servicii bancare. Atît! Nici vorbă despre expert, nici vorbă despre examen şi atestare de la Ministerul Justiţiei. Aşa a calculat DNA că am furat eu 100 de milioane de euro.“, a explicat Mazăre. Edilul Constanţei a spus că a venit să recuze procurorul de caz, pe procurorul şef de şecţie Doru Ţuluş şi pe şeful DNA, Daniel Morar, deoarece sînt „slugile politice ale lui Traian Băsescu“. „Mă voi duce şi le voi pune pe masă cererile de recuzare. Ceea ce se întîmplă în România de astăzi cu justiţia, de fapt, cu DNA, este o bătaie de joc strigătoare la cer. Procurorii sînt slugile politice ale preşedintelui Băsescu. Lui Băsescu i-au făcut trei expertize cu experţi neutri şi mie îmi calculează un prejudiciu de 100 de milioane de euro cu un contabil de bancă, angajatul DNA“, a afirmat Mazăre. Întrebat cum consideră declaraţia unui ofical al UE, conform căreia îndepărtarea lui Morar de DNA ar fi o greşeală, Mazăre a declarat: „Sigur că da?! Ca el (Morar - n.r.) împreună cu Băsescu să ne aresteze pe toţi cei de care nu le convine, să ne bage în puşcărie?! Frattini (fostul comisar european pe Justiţie - n.r.) ne dă nouă lecţii de anticorupţie şi el, în Guvernul lui Berlusconi, a votat imunitatea totală a lui Berlusconi“. Mazăre a precizat că cererea sa de recuzare a procurorilor va fi analizată de procurorul general Codruţa Kovesi. În cele cinci minute petrecute în sediul DNA, Mazăre a încercat să obţină de la procurorul care i-a prezentat materialul de urmărire penală un răspuns. „L-am întrebat de ce nu mi se face o expertiză neutră. Tot timpul cît am stat acolo, procurorul a stat cu capul în jos şi mi-a zis doar atît: “Acesta este materialul de urmărire penală. Vă rog să îl citiţi”. I-am spus că voi cîştiga acest proces şi pe urmă mă voi întoarce eu împotriva lor, chemîndu-i în instanţă, să plătească cu vîrf şi îndesat“, a explicat Mazăre.

Curtea de Apel Constanţa a decis, la sfîşitul lunii iunie, că DNA trebuie să-i pună la dispoziţie lui Radu Mazăre informaţii legate de doi specialişti ai instituţiei care au întocmit un raport pe baza căruia primarul este cercetat de procurorii DNA într-un dosar ce are ca obiect retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada 1945 - 1989, pentru un prejudiciu de 100 de milioane de euro adus statului. Ulterior, Curtea de Apel Constanţa a respins solicitarea DNA de suspendare provizorie a executării sentinţei. „Slugoiul-şef de la DNA, procurorul lui Băsescu, Daniel Morar, a cerut la Curtea de Apel Constanţa o suspendare provizorie a executării sentinţei prin care eu am cîştigat daune şi i-am obligat să-mi arate ce pregătire profesională au aceşti specialişti care spun că aş fi furat o sută de milioane de euro. S-a judecat şi a pierdut“, declara, săptămîna trecută, Mazăre. Potrivit hotărîrii instanţei, DNA va trebui să îi plătească primarului Constanţei daune morale de 5.000 de lei şi cheltuieli de judecată de 1.500 de lei, hotărîre care a fost pusă în aplicare. „Am primit şi banii de la DNA. Am primit ordinele de plată. Săptămîna viitoare voi şti ce fac cu ei, probabil îi voi da la nevoiaşi“, a spus Mazăre.

DNA a ajuns să ancheteze locuinţele ieftine pentru tineri, neconstruite încă!

Conştienţi că luptă într-o cauză pierdută, procurorii DNA se agaţă de orice informaţie pe care o primesc şi pe care o consideră suspectă. Mai nou, procurorii DNA îi cer lui Mazăre documentaţia şi repartiţia în programul „Locuinţe ieftine pentru tineri“. „Ăştia sînt nebuni. Eu m-am dus cu Mihaela Rădulescu pe scenă şi tragerea la sorţi a fost la vedere, iar ei, după trei săptămîni, mă anchetau. Nici măcar nu am apucat să fac licitaţia, să le construiesc, nu am apucat să fac nimic şi ei deja mă anchetează. Le voi duce ceea ce au cerut. Dar eu nu am apucat să fac nicio licitaţie şi nicio construcţie şi ei deja mă anchetează, vă daţi seama cînd le voi face! Asta nu înseamnă că mă vor împiedica să derulez acest program. Nu au cum să mă împiedice. Noi ne batem capul să facem ceva pentru tineri şi ei se omoară să ne găsească ceva, doar, doar ne bagă în puşcărie pentru asta. Acum sîntem în procedură de licitaţie, care va avea loc în august, iar construcţia primului cartier de locuinţe va începe propriu-zis în luna octombrie“, a afirmat Mazăre.