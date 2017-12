Războiul declaraţiilor

TENSIUNI Disputa din interiorul USL este departe de a fi terminată, chiar dacă, în urmă cu mai puţin de o lună, părea că PNL şi PSD au ajuns la un numitor comun. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, nu a ratat ocazia de a-l ataca din nou, la nivel declarativ, pe premierul Victor Ponta. Antonescu a declarat luni seară că nu are nevoie de un certificat de antibăsist. „Nu eu, a doua zi după o victorie copleşitoare, m-am dus să închei pact cu Traian Băsescu. Nu eu, a doua zi după ce şapte milioane şi jumătate de români au votat într-un fel, m-am dus să-mi dea Barroso lista de comenzi ca la chelneri”, a declarat Antonescu. Reacţia lui Ponta a venit imediat, însă nu atât de acidă. “De când Antonescu este prieten cu Băsescu, are acelaşi limbaj. Nu intenţionez să răspund nici lui Băsescu, nici lui Antonescu la acest gen de declaraţii. Eu am foarte multă treabă, iar dânşii au foarte mult timp liber”, a spus Ponta.

O NOUĂ ALIANŢĂ Tensiunile din interiorul USL par a se fi accentuat şi după ce, luni, PSD, UNPR şi PC şi-au consfinţit alianţa pentru alegerile europarlamentare. Apariţia Uniunii Social Democrate (USD) s-ar putea spune că i-a deranjat serios pe liberali, mai ales în condiţiile în care se vorbeşte tot mai des despre un nou candidat pentru alegerile prezidenţiale, lucru ce ar însemna încă un tren ratat pentru Crin Antonescu. De altfel, liderul PNL a reacţionat şi la adresa preşedintelui PC, Daniel Constantin. Acesta din urmă a spus, luni, că primarul Capitalei, Sorin Oprescu, este un candidat cu şanse foarte mari de câştig la alegerile prezidenţiale, iar dacă lucrurile vor degenera în USL, se poate analiza varianta candidaturii sale. “M-am speriat foarte tare de ce a spus domnul Constantin, o să-mi bag minţile în cap”, a răspuns, ironic, Antonescu.