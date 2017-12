Răzvan Florea şi-a deschis propriul bazin de înot

Singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, a inaugurat, ieri, cea mai mare investiţie privată din nataţia românească. Fostul mare sportiv a deschis în centrul oraşului Constanţa un bazin de înot modern, „Atena Swim Center”, a cărui construcţie a durat peste un an şi jumătate. Lucrările au fost efectuate pe locul unei foste hale aflate în paragină, pe strada Avram Iancu, iar investiţia se ridică la peste 600.000 de euro, dintre care 200.000 de euro proveniţi din fonduri europene. Alături de soţia sa, Oana, Răzvan Florea a supravegheat întregul proces, îndrumându-i pe constructori, astfel încât totul să fie aşa cum şi-a dorit.

„A fost foarte dificil. Nici nu se compară cu activitatea de sportiv. Nici măcar cu cea de antrenor. Nu aveam nicio experienţă cu o construcţie luată de la zero şi m-am adaptat destul de greu. Au fost nenumărate nopţi nedormite şi zile fără odihnă. Noroc cu soţia mea, Oana, pentru că m-a ajutat. De altfel, amândoi am decis cum să arate bazinul. Nu ne-am inspirat de la altele, este o idee originală. Nu am întâmpinat probleme majore, dar detaliile au întârziat deschiderea cu ceva mai mult de o lună, pentru că ne-am propus să dăm drumul la activitate la începutul lui mai. Sunt mândru, pentru că este o construcţie peste media celor din România. Ne-am dorit mult să folosim doar materiale foarte bune, ca să facem ceva trainic, un bazin care să funcţioneze mult timp”, a declarat Răzvan Florea. Complexul sportiv se întinde pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi şi cuprinde un bazin cu dimensiuni semiolimpice, cu patru culoare, şi încă unul pentru copii mici, cu vârsta cuprinsă între 2 şi 4 ani, vestiare, două saune, un magazin de echipament sportiv şi un bistrou pentru însoţitori.

ŞI PENTRU COPII, ŞI PENTRU ADULŢI. Bazinul este deschis atât pentru copiii dornici să înveţe de la cel mai bun înotător al României, cât şi pentru adulţii care care vor să se relaxeze înotând. „Lumea este încântată de ceea ce vede. Funcţionăm la o capacitate bună, mai ales că aveam deja mai multe grupe de copii formate. De altfel, după doar doi ani de la înfiinţarea clubului, am avut reprezentanţi la Campionatele Naţionale. Avem opt instructori, care se pot ocupa de aproape 300 de mici sportivi. Vreau să dau înapoi înotului ceea ce mi-a dat de-a lungul carierei. Mi-ar plăcea să găsesc pe cineva care să-mi calce pe urme, dar m-aş mulţumi pentru început cu o jumătate de Răzvan Florea. Suntem pe un drum bun, dar mai avem mult de muncă. Cei mai mari dintre sportivii legitimaţi au 14 ani şi au ocupat locurile fruntaşe la competiţii organizate în ţară. În paralel, vom avea ore destinate exclusiv adulţilor. Tarifele nu diferă de cele practicate la alte bazine. Este o afacere pe care o ştiu foarte bine, dar în care sunt implicat mai ales sentimental”, a spus Florea. Fostul mare sportiv a dezvăluit că nu a primit niciun fel de ajutor din partea Federaţiei Române de Nataţie. „Nu am primit nici măcar un telefon de la federaţie. M-au sprijinit familia, prietenii, autorităţile locale, dar cam atât”, a adăugat Florea.