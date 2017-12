RCJ Farul Constanţa, cu un pas în play-off-ul DN de rugby

Rugbyştii constănţeni au cîştigat sîmbătă propria finală în campionatul naţional. Deocamdată, asta este! Succesul contra Politehnicii Iaşi i-a dus cu un picior în play-off, acolo unde se va decide titlul. "Am jucat aşa cum ne-am pregătit toată săptămîna, la victorie! Mulţumim publicului care ne-a susţinut şi a avut încredere în noi! Iaşiul este o echipă bună, ne-a pus destule probleme, dar ne-am mobilizat şi am obţinut victoria, atît de importantă”, a declarat căpitanul formaţiei noastre, Darie Curea. "Meciul a fost foarte greu. Pînă s-a concretizat victoria, am suferit destul. Dar totul este bine cînd se termină cu bine, cu ajutorul băieţilor şi a tuturor care şi-au dorit această victorie, am obţinut-o. Presiunea a fost mare, aveam nevoie disperată de puncte şi de a marca eseuri. Mă bucur că am luat şi punctul bonus”, a completat pilierul Răzvan Crăciunescu. "Începem să ne simţim ca o echipă adevărată, cu spirit şi stil de joc proprii. Pe terenul nostru, nu mai putem face paşi greşiţi. Nimeni nu va pleca neînvins. Am început meciul mai crispat, din cauza mizei mari, dar pe final ne-am dezlănţuit. Cei mai buni au învins”, a concluzionat Daniel Carpo, flankerul de naţională al echipei de pe litoral. Sigur de el, antrenorul Gheorghe Florea a declarat: "V-am spus că echipa are valoare şi o va arăta în teren. Mai avem de muncă, dar această echipă va arăta altfel în play-off”.

Au mai rămas patru etape din sezonul regulat... două meciuri uşoare (contra Timişoarei şi Petroşaniului), două grele (Arad şi Baia Mare). "Trei din patru” pronostichează Curea... "Toate patru, sîntem o echipă încrezătoare care joacă din ce în ce bine. Vom deveni o echipă de top, creştem de la meci la meci”, contrează Crăciunescu. Se pare că noul antrenor al echipei, australianul James Paul Nixon, care a mai pregătit echipa o săptămînă în această vară, va sosi la Constanţa pe 20 septembrie. RCJ Farul, clasată în prezent pe locul al treilea în seria a doua, cu 14 puncte, va juca sîmbătă, 16 septembrie, de la ora 10.00, contra lui Petrom Timişoara, formaţie antrenată de fostul antrenor al echipei constănţene, Rada Tryniancsev.