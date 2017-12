“Rechinii” se pregătesc de spectacol

Egalul obţinut în prima manşă a “dublei” din primul tur al Cupei UEFA Intertoto la Prilep, 2-2 în disputa cu Pobeda, a transformat FC Farul în marea favorită la calificarea în faza următoarea. Constănţenilor le ajunge un simplu egal, 0-0 sau 1-1, în returul programat duminică, de la ora 19.00, pe stadionul “Farul” pentru a avansa în turul al doilea al competiţie, unde adversară le va fi gruparea bulgară Lokomotiv Plovdiv. Reuniţi vineri la stadion, după ce s-au întors din stagiul de pregătire din Grecia, „rechinii” au anunţat însă că-şi doresc mai mult. “Pobeda nu este o formaţie prea bună, dar nu am învins la Prilep pentru că am avut ghinion. Nu se pune problema să ratăm calificarea şi duminică îi vom învinge la scor”, a promis mijlocaşul Dinu Todoran, care va reintra după o accidentare care l-a ţinut pe tuşă la Prilep. “Sigur vom învinge şi sperăm că vom face şi spectacol”, a anunţat Ionuţ Larie, care a făcut pasul către echipa mare, după ce în urmă cu o lună evolua în Divizia C. Noul “închizător” al Farului a mărturisit că a avut emoţii la debutul întîlnirii de la Prilep, dar şi-a revenit pe parcurs. “Îmi doresc să joc cît mai mult în campionatul viitor şi să o fac bine”, a adăugat Larie. Mai rezervat s-a arătat veteranul Mihai Guriţă, care a atras atenţia asupra dorinţei de victorie a macedonenilor: “Ne aşteaptă un meci foarte greu, pentru că adversarii vor veni să dea totul pentru calificare. Sînt cîţiva jucători valoroşi şi nu mai au nimic de pierdut. Sînt sigur însă că ne vom impune”. Secundul Lucian Marinof va fi lipsit de serviciile a trei jucători de bază, Paşcovici, Şchiopu şi Lungu, toţi accidentaţi. Alături de el va lua loc pe bancă şi Momcilo Vukotic, însă tehnicianul sîrb nu va apuca să conducă vreun antrenament înaintea meciului. El va sosi din Germania abia în cursul după-amiezii de sîmbătă, reîntîlnindu-se cu jucătorii după două săptămîni de absenţă.

Mulţumiţi de stagiul din Grecia

Meciurile din Cupa UEFA Intertoto au dat peste cap programul de pregătire al constănţenilor pentru ediţia viitoare a Diviziei A. De aceea, conducerea clubului a decis organizarea stagiului din Grecia. “Ne-am fi dorit o perioadă mai mare de vacanţă, dar aceasta este viaţa de fotbalist. Am făcut partea fizică a pregătirii şi urmează alta tactică pentru care va trebui să o recuperăm în perioada următoare”, a explicat Guriţă. “A fost un stagiu de pregătire bun, mai ales că am şi jucat un meci în această perioadă”, l-a completat Todoran. Formaţia probabilă a Farului: G.Curcă - Farmache, I.Barbu, Gheară, L.Florea - Todoran, Larie, Voiculeţ - Guriţă, Senin - T.Moldovan. Arbitri: Libor Kovarik - Ivo Chytil şi Ludek Lhotak (toţi din Cehia). Observator de arbitri: Andreas Georgiou (Cipru). Delegat UEFA: Arie Wolf (Israel).